《華爾街內望》美債息持續攀升，道指挫５５９點，納指瀉４７８點

《經濟通通訊社２６日專訊》美國債息持續攀升，科技股明顯承壓，美股周四（２５日）大

幅下跌，當中納指瀉逾３％，創近四個月來最大單日跌幅。

道指挫５５９點或１﹒７５％，報３１４０２點。標指跌９６﹒０９點或２﹒４５％，報

３８２９點，兩大指數創上月底以來最大單日跌幅。納指則瀉４７８點或３﹒５２％，報

１３１１９點。

指標十年期國債收益率周四漲１１﹒９個基點，報１﹒５０７８％，最高曾觸及

１﹒６１４％，創一年內最高。

兩年期和十年期國債收益率差亦曾一度擴闊至１４１個基點，創２０１５年以來最寬，最終

收報１３４個基點，比日前收市高出９個基點。

最新數據顯示，由於新冠肺炎感染人數下降，上周初次申請失業救濟金人數有所減少，不過

本月極端天氣在南部地區造成嚴重破壞後，勞動力市場近期前景仍不明朗。

板塊方面，通訊服務股重挫２﹒６％，科技股大跌３﹒５％，蘋果、亞馬遜、微軟、

Ａｌｐｈａｂｅｔ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｎｅｔｆｌｉｘ跌幅介乎１﹒２％至３﹒６％。

個股方面，特斯拉急挫８﹒１％，有報道指公司將暫時停止加州組裝工廠的部分生產。新冠

肺炎疫苗生產商Ｍｏｄｅｒｎａ漲２﹒５％，公司預計今年疫苗銷售將達１８４億美元。

遊戲驛站（ＧａｍｅＳｔｏｐ）再度被炒作飆升，曾一度飆升近９０％，最終收高

１８﹒６％。（ａｌ）

