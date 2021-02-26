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即市新聞

26/02/2021 11:52

《出旗制勝－麥穎儀》匯豐擬斥資擴亞洲財管及個人銀行業，看好

　　《出旗制勝》隔晚美股造淡，三大指數齊挫逾１％，當中納指跌４７９點（３﹒５％）。恆
指上日（２５日）高開４５６點，最高升７３５點，報３００７４點，全日升３５６點，重上
３萬點關口。大市成交金額２５６８億。上日恆指成分股貢獻點數前三有匯豐（００００５）、
平保（０２３１８）及建行（００９３９）。
　　匯豐自本周二（２３日）公布恢復派息後，周三（２４日）跌１﹒３％，但上日再反彈升３
﹒４％。不知不覺股價已升上４７﹒６５元。另外匯豐亦宣布，計劃未來五年斥資逾３５億美元
加快亞洲財富管理及個人銀行的業務增長，股價或受此消息刺激向上。如投資者繼續看好，或可
留意匯豐購１９６８５，行使價５２﹒８８元，實際槓桿８﹒２倍，引伸波幅３６﹒５％，換股
比率１０兌１，２０２１年０６月２８日到期。
　　但受新冠疫情影響，匯豐去年的匯利潤下跌３５％，而去年壞帳撥備達８８﹒２億美元，
２０１９年的撥備金額少於３０億美元。對匯豐前景看淡或可以留意匯豐沽１１２３３，行使價
３９﹒３５元，實際槓桿９﹒３倍，引伸波幅３７﹒４％，換股比率１０兌１，２０２１年０５
月２８日到期。
　　近日科網股表現反覆，昨日普遍錄得反彈，ＡＴＭＸ全部收漲。阿里（０９９８８）上日早
段雖見過１個月低位２３９﹒２元，但之後被收復，反跌為升，全日升０﹒３％，報２４３﹒４
元，打破５連跌。看好後市之投資者或可留意阿里購２０７９２，行使價２８６﹒０８元，實際
槓桿６﹒９倍，引伸波幅４３﹒６％，換股比率１００兌１，２０２１年０６月２９日到期。相
反，如看淡或可留意阿里沽２９１０４，行使價１９９﹒９元，實際槓桿６倍，引伸波幅
４５﹒９％，換股比率１００兌１，２０２１年０６月２９日到期。《花旗上市結構性產品部副
總裁　麥穎儀》

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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