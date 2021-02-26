《運籌帷幄－梁業豪》未敢苟同的應市策略

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於偏好和顯著向好。昨天（２５日）筆者於個人ＹｏｕＴｕｂｅ頻道內示範了如何

計算港交所（００３８８）的下站支持位，指出５００﹒００元關口支持若告失守，本周三

（２４日）低位４８９﹒６０元支持將受考驗；若守不住，後市可見４７０﹒３０元╱

４４２﹒７５９元。下午５時４５分左右，有市場分析員於電台財經節目內指出，持有該股者可

於４８０﹒００元關口被跌穿時才沽貨止蝕，理由是日線圖ＲＳＩ位於３０幾的水平，市況已呈

超賣。

查實昨天收時１４ＲＩ報４４﹒２５８，即使９ＲＳＩ雖報３４﹒６３８，亦遠高於２０，

並非處於超賣區。又即使跌至２０之下，只要有一定炒賣經驗，投機者都會知道價位是可以繼續

下跌，令指標變為極度超賣的。至於４８０﹒００元的止蝕位，他並沒有講解如何計算出來。此

外，先捱５００﹒００元－４８０﹒００元＝２０﹒００元的進一步虧損幅度，他有預計下站重

要支持位在何水平，讓觀眾有低位補貨的準備嗎？沽貨走位的值博率足夠嗎？筆者對此應市策略

未敢苟同。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

