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26/02/2021 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》芒格之言

　　《缸邊隨筆》芒格（Ｍｕｎｇｅｒ）是巴郡的副主席，是巴菲特的左右手，今年９７歲，這
位老人家跟巴菲特一樣，對傳媒有個偏好。今周三（２４日）出席了巴郡旗下一家報紙
Ｄａｉｌｙ　Ｊｏｕｒｎａｌ的股東會。
　
　　這家報紙只有４１０名股東，芒格肯出席這個「蚊型」股東會，確是老人家的情懷。他答了
幾個股東的問題，絕無欺場，有興趣的讀者，可看芒格兩小時答問會的視頻：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ｃｏｍ╱ｗａｔｃｈ？ｖ＝Ｐｐ４ＣｖｊＮｗ－９

　
＊不認同今時投機市場＊
　
　　芒格談話有幾點值得港投資者看看：
　
　　（１）對ＧａｍｅＳｔｏｐ的股價波動，芒格認為，蠢（Ｓｔｕｐｉｄ），以賭馬心態去買
股是很危險的。
　
　　（２）對Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ這類不收佣金的炒股平台，芒格認為：
　
　　他們賺「Ｄｉｒｔｙ」錢，因為只誘使無知的投資者去投機（事實上，怎會免費吖，
Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ等網站將買賣柯打轉賣給大戶頭Ｃｉｔａｄｅｌ，為甚麼Ｃｉｔａｄｅｌ肯
出錢買散戶的柯打？還不明白，大戶知到大家的盤路，是否能對著幹去吃掉散戶或順勢幹，聯合
散戶之力去吃掉其他大戶）。
　
　　（３）比特幣怎樣？芒格表示：
　
　　他不知５萬美元個比特幣還是１萬億資產值的比特幣，哪個會差些。
　
　　（４）ＳＰＡＣ（特殊目的收購公司），芒格認為投資銀行是乜都賣，米田共有人要，他們
也賣（ｔｈｅ　ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　ｂａｎｋｉｎｇ　ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎ　ｗｉｌｌ　
ｓｅｌｌ　ｓｈｉｔ　ａｓ　ｌｏｎｇ　ａｓ　ｓｈｉｔ　ｃａｎ　ｂｅ　ｓｏｌｄ）。甚麼是
ＳＰＡＣ？請觀看相關網頁：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｓｔｏｃｋｆｅｅｌ﹒ｃｏｍ﹒ｔｗ╱ｓｐａｃ－％Ｅ７％８９％Ｂ
９％Ｅ６％ＡＥ％８Ａ％Ｅ７％９Ｂ％ＡＥ％Ｅ７％９Ａ％８４％Ｅ６％９４％Ｂ６％Ｅ８％Ｂ
３％ＢＣ％Ｅ５％８５％ＡＣ％Ｅ５％８Ｆ％Ｂ８－ｉｐｏ－％Ｅ７％ＢＥ％８Ｅ％Ｅ５％９Ｃ
％８Ｂ－％Ｅ５％８０％９Ｆ％Ｅ６％ＡＥ％ＢＣ－％Ｅ４％Ｂ８％８Ａ％Ｅ５％Ｂ８％８２╱

　　這個ＳＰＡＣ勢看來是擋不了，將會在港也有。如芒格所言，他們是米田共（Ｓｈｉｔ），
小心接到一手屎了。
　
　　總的而言，芒格這位老人家不認同今時如斯投機的市場，他認為：「Ｙｅｓ，　Ｉ　
ｔｈｉｎｋ　ｉｔ　ｍｕｓｔ　ｅｎｄ　ｂａｄｌｙ﹐　ｂｕｔ　Ｉ　ｄｏｎ’ｔ　ｋｎｏｗ　
ｗｈｅｎ﹒」
　
《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

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