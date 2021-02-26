《缸邊隨筆－石鏡泉》芒格之言

《缸邊隨筆》芒格（Ｍｕｎｇｅｒ）是巴郡的副主席，是巴菲特的左右手，今年９７歲，這

位老人家跟巴菲特一樣，對傳媒有個偏好。今周三（２４日）出席了巴郡旗下一家報紙

Ｄａｉｌｙ Ｊｏｕｒｎａｌ的股東會。



這家報紙只有４１０名股東，芒格肯出席這個「蚊型」股東會，確是老人家的情懷。他答了

幾個股東的問題，絕無欺場，有興趣的讀者，可看芒格兩小時答問會的視頻：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ｃｏｍ╱ｗａｔｃｈ？ｖ＝Ｐｐ４ＣｖｊＮｗ－９

Ｙ



＊不認同今時投機市場＊



芒格談話有幾點值得港投資者看看：



（１）對ＧａｍｅＳｔｏｐ的股價波動，芒格認為，蠢（Ｓｔｕｐｉｄ），以賭馬心態去買

股是很危險的。



（２）對Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ這類不收佣金的炒股平台，芒格認為：



他們賺「Ｄｉｒｔｙ」錢，因為只誘使無知的投資者去投機（事實上，怎會免費吖，

Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ等網站將買賣柯打轉賣給大戶頭Ｃｉｔａｄｅｌ，為甚麼Ｃｉｔａｄｅｌ肯

出錢買散戶的柯打？還不明白，大戶知到大家的盤路，是否能對著幹去吃掉散戶或順勢幹，聯合

散戶之力去吃掉其他大戶）。



（３）比特幣怎樣？芒格表示：



他不知５萬美元個比特幣還是１萬億資產值的比特幣，哪個會差些。



（４）ＳＰＡＣ（特殊目的收購公司），芒格認為投資銀行是乜都賣，米田共有人要，他們

也賣（ｔｈｅ ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ ｂａｎｋｉｎｇ ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎ ｗｉｌｌ

ｓｅｌｌ ｓｈｉｔ ａｓ ｌｏｎｇ ａｓ ｓｈｉｔ ｃａｎ ｂｅ ｓｏｌｄ）。甚麼是

ＳＰＡＣ？請觀看相關網頁：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｓｔｏｃｋｆｅｅｌ﹒ｃｏｍ﹒ｔｗ╱ｓｐａｃ－％Ｅ７％８９％Ｂ

９％Ｅ６％ＡＥ％８Ａ％Ｅ７％９Ｂ％ＡＥ％Ｅ７％９Ａ％８４％Ｅ６％９４％Ｂ６％Ｅ８％Ｂ

３％ＢＣ％Ｅ５％８５％ＡＣ％Ｅ５％８Ｆ％Ｂ８－ｉｐｏ－％Ｅ７％ＢＥ％８Ｅ％Ｅ５％９Ｃ

％８Ｂ－％Ｅ５％８０％９Ｆ％Ｅ６％ＡＥ％ＢＣ－％Ｅ４％Ｂ８％８Ａ％Ｅ５％Ｂ８％８２╱



這個ＳＰＡＣ勢看來是擋不了，將會在港也有。如芒格所言，他們是米田共（Ｓｈｉｔ），

小心接到一手屎了。



總的而言，芒格這位老人家不認同今時如斯投機的市場，他認為：「Ｙｅｓ， Ｉ

ｔｈｉｎｋ ｉｔ ｍｕｓｔ ｅｎｄ ｂａｄｌｙ﹐ ｂｕｔ Ｉ ｄｏｎ’ｔ ｋｎｏｗ

ｗｈｅｎ﹒」



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

