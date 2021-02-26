ＡＳＭ（００５２２）去年盈利大增１﹒６倍，末期息２元

《經濟通通訊社２６日專訊》ＡＳＭ太平洋（００５２２）公布截至去年１２月底止全年業

績，收入１６８﹒８７億元升６﹒３２％，毛利５４﹒８２億元微跌０﹒７６％，公司持有人應

佔盈利按年大增１﹒６２倍報１６﹒２２億元。每股基本盈利３﹒９７元，末期息每股２元，升

１﹒８６倍。

集團去年毛利率為３３﹒６％（不包括一次性項目：１﹒９９億元的存貨撥備），按年減少

１１４點子，主要受累ＳＭＴ解決方案分部的利潤率下降所致。

期內，新增訂單總額為１８４﹒９億元，按年增加１６﹒７％。工業及汽車應用的新增訂單

總額於去年上半年末由低位回升，於下半年更接獲主要源自歐元區及美洲的新訂單。此外，從集

團ＡＰ工具的新增訂單可見來自全球整合設備製造商、領先的產品設計和晶圓代工公司、高密度

基板製造商以及主要的外判組裝和測試公司的客戶需求的擴大。

單指第四季，新增訂單總額為５１億元，按年及按季分別增加４６﹒３％及１２﹒９％。

集團進行了全面的策略性檢討，目標是在未來幾年內顯著提高其市場地位和盈利能力。集團

將在未來數季精簡及增強產品組合，包括為最佳總體擁有成本ＴＣＯ建立新ＳＭＴ設備平台、在

裝嵌設備市場的中及高端市場增加市場佔有率以及改善整個集團的產品成本結構。

關於派息，集團表示今後每年的實際派息比率將取決於策略和財務表現、其流動性和融資需

求以及當前的市場前景，董事會將不時審視股息政策。（ｎｓ）



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