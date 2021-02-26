藥明美團領跌，港股尾盤跌幅擴大至逾千點，科指再穿九千關

《經濟通通訊社２６日專訊》通脹憂慮加劇，美國十年債息盤中突破１﹒６％，科技股再遭

拋售，隔晚美股指數大幅下跌，納指領跌３﹒５２％。港股今日低開６６２點報２９４１２，跌

穿三萬關。科技、石油及賭股領跌，科技龍頭顯著回落，加上今日再錄得近７０億北水淨流出，

市場情緒低落，以藥明（０２２６９）領跌，暫跌８﹒８７％，報９５﹒０５元，恆指成分股中

僅有兩隻股份錄得升幅，現時，恆生指數報２９０７３，跌１０００點或跌３﹒３３％，主板成

交２２９７﹒４３億元。國企指數報１１２７５，跌４４１點或跌３﹒７７％。恆生科技指數報

８９６１，跌５３５點或跌５﹒６３％，再穿九千關。

內地兩市亦挫，上證綜合指數報３５０９，跌７５點或跌２﹒１２％，成交４２４４﹒８６

億元人民幣。深證成份指數報１４５０７，跌３２１點或跌２﹒１７％，成交４８２３﹒５０億

元人民幣。

重磅股全線下挫，友邦（０１２９９）跌３﹒０７％，報９７﹒８元；匯控（００００５）

跌０﹒５２％，報４７﹒４元；港交所（００３８８）跌５﹒３６％，報４７３﹒２元；建行

（００９３９）跌１﹒７３％，報６﹒２４元；騰訊（００７００）跌３﹒３３％，報

６６８﹒５元；美團（０３６９０）跌６﹒９７％，報３４４﹒６元；阿里巴巴（０９９８８）

跌４﹒３５％，報２３２﹒８元。



表列十大跌幅恆指成分股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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藥明 （０２２６９） ９５﹒０５元 跌８﹒８７％

美團 （０３６９０） ３４４﹒６０元 跌６﹒９７％

中海油 （００８８３） ９﹒２５元 跌６﹒１９％

小米 （０１８１０） ２５﹒２５元 跌５﹒９６％

舜宇 （０２３８２） １９３﹒００元 跌５﹒６７％



百威亞太（０１８７６） ２３﹒８０元 跌５﹒５６％

港交所 （００３８８） ４７２﹒８０元 跌５﹒４４％

銀娛 （０００２７） ７０﹒１５元 跌５﹒２７％

吉利 （００１７５） ２５﹒２５元 跌５﹒０８％

安踏 （０２０２０） １１９﹒６０元 跌５﹒００％

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表列十大跌幅科指成分股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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微盟 （０２０１３） ２２﹒１５元 跌１２﹒１０％

ＡＳＭ （００５２２） １０７﹒１０元 跌 ９﹒６２％

貓眼 （０１８９６） １４﹒６０元 跌 ９﹒３２％

眾安在線（０６０６０） ５２﹒３５元 跌 ９﹒３５％

心動 （０２４００） ６９﹒７５元 跌 ８﹒７０％



網易 （０９９９９） １６６﹒４０元 跌 ８﹒４７％

金軟 （０３８８８） ５３﹒９５元 跌 ８﹒２５％

明源雲 （００９０９） ４３﹒４０元 跌 ７﹒６６％

快手 （０１０２４） ３１４﹒８０元 跌 ７﹒１９％

金蝶 （００２６８） ２７﹒４５元 跌 ６﹒９５％

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（ｐｌ）

