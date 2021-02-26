【月結－新舊輪動】牛年初升後回２月累漲６９６點，新舊經股執位

《經濟通通訊社記者劉孝言２６日報道》「送鼠迎牛」２月港股先高後低，出現資金輪動，

月初倚靠重磅科網股破頂而高歌猛進，更於農曆新年後突破三萬一大關，創約三十二個月新高，

惟美國國債收益率持續上升，更一度突破１﹒６厘水平，令投資者風險胃納轉弱，科技股出現獲

利回吐，資金轉炒傳統經濟股，大市開始反覆向下。月末港府公布新一份《財政預算案》，提出

計劃上調三成股票印花稅稅率，北水錄得年內首次淨流出，結束自去年１２月中旬以來持續錄得

淨流入的走勢，市況氣氛轉壞。惟二月份仍累升６９６點，卻失守二萬九關。



＊港股五個月累升５５２１點＊



２月首個星期，重磅科網股仍為升市火車頭，騰訊（００７００）、美團（０３６９０）全

周分別抽高近８％及１３％撐起大市，恆指全周升１００４點。次周，港股歲晚收爐前氣勢如虹

，北水收爐間仍重上三萬關，美團飆逾一成領軍，全周漲８８４點。至本月第三周，港股於年假

後啟市迎來「開年紅」，科網龍頭股於北水重臨後湧現獲利盤，資金開始換馬至舊經濟股，全周

升４７１點，曾破三萬一關。

本周，新舊經濟股升跌互相抵銷，惟財政預算案公布日（２４日）提出加印花稅，當日錄得

北水淨流出近２００億，創下２０１４年「滬港通」開通以來最大單日淨賣出紀錄，成交更增至

３５３０﹒０５億元，創歷史新高，最終全周受累債息飆升回吐１６６４點或５﹒４３％。

總結港股２０２１年２月累升６９６點或２﹒４６％，高低波幅達２８０１點，最高見３１

１８３，最低報２８３８２，收報２８９８０。港股連升五個月累漲５５２１點或２３﹒５３％

。國指整個２月份最高見過１２２７１，最終以全月低位收市，報１１２４７，按月僅升３８點

或０﹒３４％，但高低波幅達１０２４點。科指月內高見１１００１創新高，惟接近全月低位８

９３７收市，高低波幅達２０６４點，收報８９５４，跌４０３點或４﹒３１％。



＊國內外市況多變，首周能否企穩三萬乃後市關鍵＊



三月份為業績期，且全國「兩會」召開，加上最近美股市況波動，港股後市飄忽不定。大中

華投資策略研究學會副會長李偉傑向《經濟通通訊社》表示，港府建議上調股票印花稅令大市氣

氛轉壞，美債息攀升亦令科技股承壓，大市出現調整。他認為北水流向及兩會行情將左右後市表

現，期結後需留意資金動向，恆指於五十天線（２８５００水平）有支持，３１０００附近成交

密集區遇重大阻力。對於重磅科網股，他認為需待美債息回落及業績配合，才有望重拾爆發力，

科指於百天線（８５００水平）有支持，１００００見阻力。

華盛證券証券分析師聶振邦則向《經濟通通訊社》表示，期結後首周大市表現為關鍵，提醒

投資者要對後市表現有戒心，大市走勢未必如年初凌厲。他留意到恆指於２月中旬起日升日跌，

整體呈反覆向下趨勢，大戶部署方向偏淡。如三月首周能守住２９０００收市，港股才有機會短

期再試３０８００至３１０００前高；如未能穩守，由於２月未有橫行區，防守性較弱，大市將

大幅下調，２８３００有強支持。科指則自美市納指走弱起現調整，如未能企穩９０００，將於

８２００至８８００徘徊。



＊傳統經濟股續為大主題，炒復甦概念地產股可吼＊



各國疫情緩和，疫苗開展接種，投資者紛紛押注經濟復甦，傳統經濟股近期跑嬴大市。聶振

邦指，美長債息率高企將繼續利淡科技增長股，「殺估值」情況持續，資金自然轉移至派息高及

較落後的舊經濟股。他推薦部署地產板塊，一來受惠復甦概念，二來仍有不少水位。其中首選長

實（０１１１３），指該股近期開始強勢，即使現價（４５至４７元水平）開始持有，與去年年

初高位５５元相比仍有不俗上行空間。另外提醒投資者參考全年業績時應與上半年表現相比較，

以衡量復甦力度。

李偉傑同樣認為傳統經濟股持續受捧，指近期零售?旅遊及收租股趨勢向好，賭股更是連連

尋頂，資金流轉情況明顯。其中較推薦領展（００８２３），該股現價（７２至７４元水平）與

去年年初高位８３元仍有一大段距離，而炒復甦股時去年初股價表現值得參考。惟他提醒投資者

，現時經濟活動仍未全面恢復，自由行及消費表現未知何時重拾正軌，現時市場只是炒期望，有

一定風險。

