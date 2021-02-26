【月結－新舊輪動】表列３月份重要政經事項

《經濟通通訊社２６日專訊》表列３月份重要政經事項：



日期 重要事項╱數據公布

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香港

３日 －創科（００６６９）年度業績

－２月Ｍａｒｋｉｔ採購經理人指數（ＰＭＩ）

－１月零售銷售

４日 －九龍倉置業（０１９９７）年度業績

１１日 －港鐵（０００６６）、太古（０００１９）年度業績

１２日 －友邦（０１２９９）年度業績

－第四季生產物價指數（ＰＰＩ）

１６日 －失業率

２２日 －２月份消費物價指數（ＣＰＩ）、季度國際收支經常帳

２３日 －吉利（００１７５）年度業績

２４日 －騰訊（００７００）、安踏（０２０２０）年度業績

２５日 －２月份進出口值

２９日 －申洲（０２３１３）年度業績

３０日 －２月零售銷售





中國大陸

１日 －２月財新中國製造業ＰＭＩ

３日 －２月財新中國服務業及綜合ＰＭＩ

４日 －全國政協十三屆四次會議召開

５日 －全國人大四次會議召開

７日 －２月外匯儲備、進出口值

１０日 －２月份ＣＰＩ及ＰＰＩ

１５日 －２月工業生產、零售銷售

２２日 －人行貸款市場報價利率（ＬＰＲ）

３１日 －２月份官方製造業、非製造業及綜合ＰＭＩ



外地

１日 －Ｍａｒｋｉｔ美國及歐元區製造業ＰＭＩ（２月終值）

－２月美國ＩＳＭ製造業指數、銷售價格指數

２日 －歐元區２月份ＣＰＩ

－澳洲央行議息

３日 －Ｍａｒｋｉｔ美國及歐元區服務業、綜合ＰＭＩ（２月終值）

－２月美國ＩＳＭ服務指數

－歐元區１月份ＰＰＩ

４日 －１月美國工廠訂單、耐用品訂單

－歐元區１月份零售銷售、失業率

－ＯＰＥＣ＋部長會議

５日 －２月美國非農業就業人口變動、失業率

－１月美國貿易收支

９日 －歐元區上季經季調ＧＤＰ

１０日 －２月美國ＣＰＩ

－加拿大央行議息

１１日 －歐洲央行議息

１２日 －２月美國ＰＰＩ

－１月歐元區工業生產

１６日 －２月美國進出口物價指數、工業生產

１６至１７日 －美國聯儲局議息（香港時間１８日凌晨公布結果）

１７日 －２月美國新屋動工

１８日 －２月美國領先指數

－歐元區１月貿易收支

－英倫銀行議息

１８至１９日 －日本央行議息

２２日 －１月份歐洲央行經常帳

２３日 －第四季美國經常帳盈餘、２月美國新屋銷售

２４日 －美國耐用品訂單（２月初值）

－Ｍａｒｋｉｔ美國及歐元區製造、服務及綜合ＰＭＩ（３月初值）

－３月歐元區消費者信心指數

２５日 －第四季美國ＧＤＰ

２６日 －２月美國個人所得及支出

３１日 －歐元ＣＰＩ（３月份初值）

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（ｅｃ）

