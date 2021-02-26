【債息飆高】港股午後跌幅擴大，現挫８５６點報２９２１７點

《經濟通通訊社２６日專訊》美國１０年期國債債息急升，拖累隔晚美股急挫。港股今早低

開６６２點報２９４１２點，再度跌穿三萬關水平，及失守廿天線（２９７４２點），開市後曾

插９２７點，低見２９１４７，創２月４日以來低位，之後跌幅曾收窄至４９４點，早市收２９

３４２點，跌７３１點或跌２﹒４３％，主板成交１４５５﹒７５億元。

午後港股跌幅略為擴大，現時大市續由科技股和賭股領跌，暫時低位為２９１４７點。恆指

現時報２９２１７點，跌８５６點或跌２﹒８５％，主板成交１５９１﹒２４億元。國企指數報

１１３４２點，跌３７４點或跌３﹒２０％。至於恆生科技跌幅亦擴大至逾５％。科指現報９０

１４點，跌４８２點或跌５﹒０８％。

Ａ股兩市續走低，上證綜合指數報３５０７點，跌７７點或跌２﹒１５％，成交２８６１﹒

５４億元人民幣；深證成份指數報１４４５９點，跌３６９點或跌２﹒４９％，成交３３０４﹒

２０億元人民幣。

重磅股續全線下挫，港交所（００３８８）領跌５﹒１２％，報４７４﹒４元；騰訊（００

７００）跌３﹒０４％，報６７０﹒５元；中移動（００９４１）跌２﹒１％，報５３﹒６５元

；友邦（０１２９９）跌１﹒５４％，報９９﹒３５元；建行（００９３９）跌１﹒２６％，報

６﹒２７元；匯控（００００５）跌０﹒５２％，報４７﹒４元。



表列十大跌幅藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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藥明 （０２２６９） ９５﹒６５元 跌８﹒２９％

銀娛 （０００２７） ６９﹒５０元 跌６﹒１４％

美團 （０３６９０） ３４８元 跌６﹒０５％

舜宇 （０２３８２） １９３﹒２０元 跌５﹒５７％

港交所（００３８８） ４７４﹒４０元 跌５﹒１２％

中海油（００８８３） ９﹒３６元 跌５﹒０７％

吉利 （００１７５） ２５﹒２５元 跌５﹒０８％

小米 （０１８１０） ２５﹒６０元 跌４﹒６６％

阿里 （０９９８８） ２３２﹒４０元 跌４﹒５２％

安踏 （０２０２０） １２０﹒７０元 跌４﹒１３％

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（ｊｃ）

