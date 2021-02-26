  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/02/2021 15:59

【新冠肺炎】輝瑞測試注射第三劑疫苗應付變種病毒效用

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國藥廠輝瑞以及德國生物科技公司ＢｉｏＮＴｅｃｈ最新宣
布進行新疫苗測試，檢視注射第三劑疫苗對應付變種新冠肺炎病毒的效果。
　　測試將以完成接種兩劑疫苗後６至１２個月，再接種第三劑疫苗的方式進行，以檢視抗體應
對變種病毒的能力，未來將招募參與首階段測試的人士。
　　不過兩藥廠強調目前沒有證據顯示接種兩劑疫苗不能應對變種病毒，而最新測試只是為了應
對疫苗無法預防的新變種病毒出現。（ａｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
剖析天下26/02/2021
【氣候危與機】地球仍趨世紀升溫逾3度　「綠色」膺新興賺錢方式
中國故事26/02/2021
【兩會在即】防疫至上核酸檢測不可缺　兩會採訪主要網上進行
中國故事26/02/2021
【兩會在即】聚焦GDP目標赤字率　會否修訂香港選舉制度未明朗
FOCUS26/02/2021
【FOCUS】「債券守衛者」反擊QE　聯儲走夜路吹口哨
開市Good Morning26/02/2021
《開市Good Morning》林嘉麒：新地未來前景樂觀
生財有道26/02/2021
【理財專題】新冠疫苗開始打！全港副作用保險大檢閱
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>