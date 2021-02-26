【新冠肺炎】輝瑞測試注射第三劑疫苗應付變種病毒效用

《經濟通通訊社２６日專訊》美國藥廠輝瑞以及德國生物科技公司ＢｉｏＮＴｅｃｈ最新宣

布進行新疫苗測試，檢視注射第三劑疫苗對應付變種新冠肺炎病毒的效果。

測試將以完成接種兩劑疫苗後６至１２個月，再接種第三劑疫苗的方式進行，以檢視抗體應

對變種病毒的能力，未來將招募參與首階段測試的人士。

不過兩藥廠強調目前沒有證據顯示接種兩劑疫苗不能應對變種病毒，而最新測試只是為了應

對疫苗無法預防的新變種病毒出現。（ａｌ）

