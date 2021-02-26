【債息飆高】港股低開６６２點報２９４１２失三萬，科指挫近５％

《經濟通通訊社２６日專訊》１０年期美債的債息急升，拖累隔晚美股急挫，上日創新高的

道指盤收市挫５５９點，納指更下挫３﹒５２％。亞洲股市齊回吐，日經挫７６７點，韓國ＫＯ

ＳＰＩ指數跌８６點，而港股在二月最後一個交易日低開６６２點再穿三萬，廿天線（２９７４

６點）再度失守。賭股、油股、科技股成為跌市重災區，ＡＴＭＸＪ齊挫，美團（０３６９０）

開跌近６％，為開市表現最差藍籌；阿里巴巴（０９９８８）挫逾４％。布蘭特期油美市收市跌

０﹒２４％，中海油（００８８３）開挫近半成；銀娛（０００２７）同樣跌近半成跌。５２隻

成分股中，只有中國銀行（０３９８８）向上，現時，恆生指數報２９４１２，跌６６２點或跌

２﹒２０％，主板成交１０８﹒０９億元。國企指數報１１３９８，跌３１８點或跌２﹒７２％

。恆生科技指數報９０５２，跌４４４點或跌４﹒６８％。

即月期指新報２９２６１，跌６９９點，低水１５１點。即月國指期貨報１１３９８，跌２

９５點，低水１點。即月科指期貨新報９０５０，跌４６５點。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒３１％，報４７﹒５元；港交所（００３８８）再

失５００關，跌２﹒０４％，報４８９﹒８元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅１３﹒６

２％。友邦（０１２９９）跌１﹒２９％，報９９﹒６元；中移動（００９４１）跌２﹒１％，

報５３﹒６５元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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美團 （０３６９０） ３４９﹒００元 跌５﹒７８％

銀娛 （０００２７） ７０﹒６５元 跌４﹒５９％

中海油 （００８８３） ９﹒４１元 跌４﹒５６％

舜宇 （０２３８２） １９５﹒５０元 跌４﹒４５％

阿里巴巴（０９９８８） ２３２﹒８０元 跌４﹒３５％



金沙 （０１９２８） ３６﹒２０元 跌４﹒２３％

九置 （０１９９７） ４６﹒４０元 跌３﹒５３％

小米 （０１８１０） ２５﹒９５元 跌３﹒３５％

申洲 （０２３１３） １６０﹒００元 跌３﹒３２％

騰訊 （００７００） ６６９﹒００元 跌３﹒２５％

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科指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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微盟 （０２０１３） ２３﹒００元 跌８﹒７３％

網易 （０９９９９） １６６﹒００元 跌８﹒６９％

心動 （０２４００） ６９﹒８０元 跌８﹒６４％

眾安在線 （０６０６０） ５３﹒３５元 跌７﹒６２％

金蝶 （００２６８） ２７﹒４５元 跌６﹒９５％



比亞迪電子（００２８５） ４１﹒５０元 跌６﹒６４％

明源雲 （００９０９） ４４﹒００元 跌６﹒３８％

快手 （０１０２４） ３１７﹒６０元 跌６﹒３７％

美團 （０３６９０） ３４９﹒００元 跌５﹒７８％

華虹 （０１３４７） ４８﹒１５元 跌５﹒６８％

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（ｃａ）

