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即市新聞

26/02/2021 16:41

《盤後部署》港股日升日跌，下周一料將技術性反彈

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國通脹預期升溫，刺激美國債息持續攀升，美股周四
（２５日）大幅下跌，港股在２月最後一個交易日低開低走。全日多個板塊齊下挫，包括日前撐
市的賭股及油股。恆指再度跌穿三萬關水平，及失守廿天線（２９７４２點），午後跌幅擴大，
最終以全日最低位收市，跌１０９３點或跌３﹒６４％，報２８９８０點。恆生科技指數失守
９０００大關，報８９５４，跌５４２點或跌５﹒７１％。主板成交按日增近２５％至
３２０２﹒３９億元。國企指數報１１２４７，跌４７０點或跌４﹒０１％。
　　內地股市同樣下瀉，上證綜合指數報３５０９，跌７５點或跌２﹒１２％，成交
４２４４﹒８６億元人民幣。深證成份指數報１４５０７，跌３２１點或跌２﹒１７％，成交
４８２３﹒５０億元人民幣。

＊Ｃｏｉｎｂａｓｅ將上市，美銀擬裁員＊

　　比特幣和狗狗幣等價格早前急升，吸引大量投資者入場。美國在線證券交易平台
Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ稱，今年首兩個月新增６００萬投資用戶炒幣。另外，根據美國證監會
（ＳＥＣ）官網，加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ披露了Ｓ－１註冊聲明文件，代表距上市更
近一步。文件顯示，Ｃｏｉｎｂａｓｅ計劃將在納斯達克上市其Ａ類普通股，股票代碼為
「ＣＯＩＮ」。據報，該公司股票估值近千億美元，有機會成為自臉書以來最大的上市公司之一

　　此外，美國銀行旗下全球投行及資本市場部門計劃裁員。消息指美銀裁員計劃涉及投行、資
本市場、交易買賣、研究等工種僱員，最快於本周啟動。事實上，美國銀行當中，富國銀行首先
於去年下半年實施了裁員，而高盛集團及花旗集團亦相繼裁員。

＊科技股中長線前景仍看好＊

　　港股目前隔日升跌，今日穿２０天線失守位約２９５００點的下降軌，連日小漲大回，加上
跌市時成交明顯上升，可見後市偏淡。恆指公司今日將公布季檢，預期大市周一將迎來技術性反
彈，惟升幅有限，預計或試２９５００。
　　新經濟股跌勢未止，當中科技股仍然受壓。雖然美債孳息率上揚或對高估值的科技股不利，
但不能忽視疫情隨各國開始接種疫苗而有轉好跡象，美國新冠肺炎感染人數現時亦開始下降，展
望於經濟第三季起加快復甦，筆者仍看好該板塊中長線前景。（ｋｉ）

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