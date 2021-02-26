【華為風波】巴西監管機構批准５Ｇ頻譜拍賣規則，未對華為設限制

《經濟通通訊社２６日專訊》巴西電訊監管機構Ａｎａｔｅｌ周四（２５日）批准今年５Ｇ

網絡頻譜拍賣的規則，當中沒有對中國電訊設備商華為施加任何限制。

巴西總統博爾索納羅上年曾批評華為，並受前美國特朗普施壓，要求基於國安考慮禁止華為

進入該國市場。

不過巴西的電訊公司堅持要建立自由市場，並抱怨如果將華為排除在外，將會花費數十億美

元更換華為設備。（ａｌ）

