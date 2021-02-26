【債息飆高】美國債息重上１﹒５水平，納指期貨跌幅擴大至逾１％

《經濟通通訊社２６日專訊》美國指標十年期國債收益率隔晚曾觸及最高１﹒６１４％，收

漲近１２個基點，報１﹒５０７８％，今早曾一度回落，但現重上１﹒５％水平，報

１﹒５０８％，納指期貨跌勢現擴大至逾１％。

道指３月期貨挫０﹒５５％或１７１點，報３１２００點。標指３月期貨跌０﹒５８％或

２２點，報３８０５點。納指３月期貨跌１﹒２４％或１５９點，報１２６７２點。（ａｌ）

