《台股攻略－馮偉明》美股大跌，台股失守萬六點

《台股攻略》美國政府債券利率上升，加上科技股股價昨晚（２５日）再度插水，重挫亞洲

股市。加權指數今早（２６日）開低走低，最終收１５９３８點，重挫４９８點，成交金額擴大

至４３２１億元（新台幣．下同）。

半導體龍頭股台積電及聯發科今日暴跌４％至５％，拖累大市表現。台積電收６０６元，跌

２９元，創下牛年最低股價；而聯發科則收８９６元，跌４８元。鴻海及大立光亦跌勢沉重，分

別收１１２元及３２９５元，跌４﹒５０元及１１５元。面板股方面，兩大指標股友達及群創下

挫超過４％，分別收１８﹒９０元及１７元，跌０﹒９５元及０﹒８０元。傳產股方面，台塑四

寶及金融股今日表現疲弱。台塑四寶跌幅為２％至３％，而金融股中的安泰銀、中信金、國泰金

、富邦金及元大金亦跌幅顯著。航運及造紙股則逆市造好，台驊投控上升超過８％，收

４５﹒３５元，升３﹒５０元，而華航、漢翔、陽明、萬海、長榮及四維航亦收紅高收。造紙股

方面，華紙、永豐餘及榮成均收紅盤。

美債美股「牽一髮動全身」，其走勢將持續影響環球股市去向，投資者作短期投資部署時必

須審慎行事。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

