《談國論企－黎偉成》ＰＰＩ隨生產擴張跌轉升合理

《談國論企》中國的工業生產者出廠價格ＰＰＩ於２０２１年１月份同比初見跌轉略升，料

在生產穩定擴張態勢底下保持溫和向上形格。政府防控新冠狀肺炎疫症ＣＯＶＩＤ－１９達效使

經濟重納復甦軌道，以製造業為主的工業增產使購進價格向上，出廠價格暫未有出現太大上升壓

力，通貨受控，加上國家採國內大循環和國內外雙循環新策，經濟可穩中有進發展。



＊生產資料價升生活資料仍跌＊



來自中國國家統計局的最新資料，ＰＰＩ於２０２１年１月份同比上升０﹒３％，扭轉對上

一個月的２０２０年１２月尚稍跌０﹒４％形態，是自２０２０年５月份大跌至３﹒７％後便逐

月收窄跌幅以來，首見跌轉升，對上一次上升０﹒３％為２０１９年４月份。ＰＰＩ之跌轉升，

乃因以製造業為主的工業生產保持穩步上升的支持，並可印證於：製造業採購經理指數ＰＭＩ中

的生產分類指數，於２０２１年１月達５３﹒５，即使環比回落０﹒７個百分點，惟此數較

２０２０年１月份的５０高１﹒３個百分點。

正正因為製造業的生產持續擴張，故ＰＰＩ隨之而有漸進式的變異，特別是（甲）購進價格

，於２０２１年１月份同比增長０﹒９％，為自２０１８年１２月份上升１﹒６％以來最高的水

平，期內大部分的月份都是以跌為主，而２０２０年１月份同比則升０﹒１％。此乃在相當程度

受到（１）農副產品分類指數的購進價格於２０２１年１月份上升５﹒１％的壓力，因此項跌至

２０２０年１０月份的１﹒７％便徐徐回升，惟仍比２０２０年１月份所升的７％收窄１﹒９個

百分點。

至於（２）燃料、動力類的購進價格於是月份同比即使下跌４﹒８％，卻比對上一個月的

２０２０年１２月份所跌的８﹒４％收窄３﹒６個百分點。和（３）黑色金屬材料類、有色金屬

材料及電線類購進價格，分別升８﹒７％與８﹒３％，唯是化工原料、木材及紙槳、建築料及非

金屬品等工業企業主要生產成本仍保持回落之態。

即使ＰＰＩ的購進價格跌轉升，但生產者出廠價格的升幅相對較低，可見之於（乙）以資料

分類中的（Ｉ）生產資料類出廠價於２０２１年１月份同比上升０﹒５％，較整體ＰＰＩ所升的

０﹒３％高０﹒２個百分點，只因採掘類出及加工類出廠價皆升１％之所致，惟升幅尚可接受，

二者於２０２０年１月份分別是升４﹒７％與跌０﹒６％，而原材料出廠價格同比持平於上年同

期的０﹒８％的跌幅，有助經濟重納復甦；

要注意的更是（ＩＩ）生活資料類的出廠價格，於２０２１年１月份同比下降０﹒２％，上

年同期尚升１﹒３％，主要受到食品類同比升１﹒６％的影響，衣著類、耐用消費品類保持下跌

，和一般日用品類持平不變。

再看（丙）主要行業的出廠價格，當然是（ｉ）高技術製造業的行業，出廠價仍每多保持回

落之態，如：通用設備製造業的出廠價同比跌０﹒１％、汽車製造業回落０﹒６％、計算機通信

和其他電子設備降１﹒８％，保持相對高的競爭力。



＊高技術製造業出廠價具競爭力＊



上升的主要行業，有（ｉｉ）採掘業中的煤炭開採及洗選業，於２０２１年１月份同比上升

９﹒１％，而上年同期則跌４﹒１％。更惹人注目的，為黑色金屬礦採選業的升幅由上年１月份

的８﹒９％，大幅提升至２２％；有色金屬礦採選業升９﹒７％，高於上年同期的３﹒７％；但

石油和天然氣開採業大跌２１﹒９％，而２０２０年１月份大升１７﹒５％，乃受油價跌後處於

相對低水平的影響。即使升或跌，都有利於各業的生產擴張，可以接受。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

