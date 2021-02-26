《異動股》科指跌穿九千關，快手（１０２４）急挫逾８％

《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚美股大跌，納指更創四個月來最大單日跌幅，港股科技股

跟跌，科指跌穿九千關，快手（０１０２４）急瀉跌８﹒２５％，報３１１﹒２元，暫為最大跌

幅科指股，盤中低見３１０﹒２元，該股成交約８４萬股，涉資２﹒６３億元。

據路透報道，快手（０１０２４）表示，公司前管層趙丹陽因受賄被捕，他曾擔任該公司副

總裁，負責內容業務，於２０２０年９月與兩名下屬一同被逮捕。但公司沒有透露案情細節，也

未證實趙丹陽被捕時是否仍是公司副總裁。

美國十年債息盤中突破１﹒６％，美市科技股再遭拋售，蘋果、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ａｌｐ

ｈａｂｅｔ、亞馬遜均跌超３％。

科技股沽壓沉重，華虹（０１３４７）跌７﹒５４％，報４７﹒２元；微盟（０２０１３）

跌７﹒５４％，報２３﹒３元；ＡＳＭ（００５２２）跌７﹒８５％，報１０９﹒２元。

現時，恆生指數報２９２１９，跌８５５點或跌２﹒８４％，主板成交２４１﹒８５億元。

國企指數報１１３４９，跌３６８點或跌３﹒１４％。恆生科技指數報８９７９，跌５１７點或

跌５﹒４５％。

即月期指新報２９１６６，跌７９４點，低水５３點。即月國指期貨報１１３５８，跌３３

５點，高水９點。即月科指期貨新報８９９６，跌５１９點。

上證綜合指數報３５２７，跌５７點或跌１﹒６０％，成交４０１﹒９９億元人民幣。

深證成份指數報１４５２８，跌３００點或跌２﹒０３％，成交４６０﹒３５億元人民幣。





表列科指十大跌幅成分股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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快手 （０１０２４） ３１１﹒２０元 跌８﹒２５％

華虹 （０１３４７） ４７﹒２０元 跌７﹒５４％

微盟 （０２０１３） ２３﹒３０元 跌７﹒５４％

ＡＳＭ （００５２２） １０９﹒２０元 跌７﹒８５％

眾安在線（０６０６０） ５３﹒２５元 跌７﹒７９％

閱文 （００７７２） ７１﹒５５元 跌７﹒３２％

明源雲 （００９０９） ４３﹒６０元 跌７﹒２３％

網易 （０９９９９） １６９﹒６０元 跌６﹒７１％

舜宇 （０２３８２） １９２﹒１０元 跌６﹒１１％

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（ｐｌ）

