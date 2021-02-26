《午市前瞻》憂企業借貸成本升，港股２８２００至２８５００支持

《經濟通通訊社２６日專訊》美國１０年期國債債息急升，拖累隔晚美股三大指數急挫，納

指領跌３﹒５２％。港股在二月最後一個交易日低開６６２點報２９４１２點，再度跌穿三萬關

水平，及失守廿天線（２９７４２點），早段低見２９１４７點。多個板塊齊下挫，包括科技股

、賭股、油股等。恆指早市收２９３４２點，跌７３１點或跌２﹒４３％，主板成交１４５５﹒

７５億元。國企指數報１１４０４點，跌３１２點或跌２﹒６７％。恆生科技指數跌幅最強，科

指收報９０５６點，跌４４０點或跌４﹒６３％。

Ａ股兩市走低，上證綜合指數報３５１９點，跌６５點或跌１﹒８４％，成交２６０４﹒９

３億元人民幣；深證成份指數報１４５３４點，跌２９４點或跌１﹒９８％，成交３０３４﹒８

４億元人民幣。

重磅股全線下挫，港交所（００３８８）領跌，雖財經事務及庫務局局長許正宇指，已成立

小組跨界別研究香港的金融市場定位，望提升資產及風險管理等金融服務。港交所半日挫４﹒８

４％，報４７５﹒８。騰訊（００７００）跌２﹒７５％，報６７２﹒５元。中移動（００９４

１）跌１﹒７３％，報５３﹒８５元。建行（００９３９）跌０﹒９４％，報６﹒２９元。匯控

（００００５）軟０﹒３１％，報４７﹒５元；友邦（０１２９９）跌０﹒８９％，報１００元

。



＊科指急瀉近５％ＳａａＳ股領跌，微盟挫逾一成＊



美股納指大跌亦帶動科指急瀉近５％，科指股中由ＳａａＳ股領跌，微盟（０２０１３）挫

１０﹒３２％，報２２﹒６元；金軟（０３８８８）跌６﹒５５％，報５４﹒９５元；金蝶（０

０２６８）跌６﹒１％，報２７﹒７元。科指其他板塊股份方面，網易（０９９９９）去年第四

季網絡遊戲服務利潤遜預期，股價早市跌８﹒５３％，報１６６﹒３元；心動（０２４００）挫

７﹒９８％，報７０﹒３元；ＡＳＭ（００５２２）績佳股價仍跌７﹒６８％，報１０９﹒４元

；眾安在綫（０６０６０）跌６﹒６７％，報５３﹒９元。

ＡＴＭＸＪ估值亦因美１０年期債息飆升而受壓，除了騰訊下跌外，美團（０３６９０）挫

５﹒７８％，報３４９元；小米（０１８１０）跌４﹒６６％，報２５﹒６元；阿里巴巴（０９

９８８）跌４﹒２７％，報２３３元；京東集團（０９６１８）跌３﹒９７％，報３６３元。而

半新科技股快手（０１０２４）表現亦遜色，挫６﹒０１％，報３１８﹒８元。



＊溫鋼城：地產股績後均值回歸，新世界料４０元水平膠著＊



美國國債債息急升引至市場波動。傲揚集團基金經理溫鋼城對《經濟通通訊社》表示，債息

急升反映市場對通脹的預期，各地央行有機會收緊貨幣政策，減少放水；其次債息為美國借貸利

率的基準，企業融資成本或因而上升。

現時恆指支持位進一步下移至１月２９日低位約２８２００點至２８５００點，資金有由新

經濟轉倉至舊經濟股的勢頭。

新地（０００１６）及信置（０００８３）公布中期業績後股價回吐，溫鋼城表示是出於均

值回歸，以新地為例，過往市帳率一般為０﹒６倍，因此回落至現水平亦屬正常，而其淨租金收

入按年下跌２％，表現不差，在疫情緩和下預期集團未來不會有減租壓力；來自物業銷售的溢利

按年大增逾８０﹒５％，管理層透露集團現時土儲足夠未來５年的發展需要，極端樂觀的情況下

新地可上望１４０至１５０元。

新世界（０００１７）日內亦將公布半年成績表，市帳率０﹒４８倍屬均值，他預期新世界

期內租金收入亦可令市場滿意，整體表現應會和新地不相上下，績後股價會於現水平膠著，樂觀

上望４５至５０元，３９元以下可吸納。（ｎｓ、ｊｃ）

