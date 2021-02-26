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即市新聞

26/02/2021 12:45

《午市前瞻》憂企業借貸成本升，港股２８２００至２８５００支持

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國１０年期國債債息急升，拖累隔晚美股三大指數急挫，納
指領跌３﹒５２％。港股在二月最後一個交易日低開６６２點報２９４１２點，再度跌穿三萬關
水平，及失守廿天線（２９７４２點），早段低見２９１４７點。多個板塊齊下挫，包括科技股
、賭股、油股等。恆指早市收２９３４２點，跌７３１點或跌２﹒４３％，主板成交１４５５﹒
７５億元。國企指數報１１４０４點，跌３１２點或跌２﹒６７％。恆生科技指數跌幅最強，科
指收報９０５６點，跌４４０點或跌４﹒６３％。
　　Ａ股兩市走低，上證綜合指數報３５１９點，跌６５點或跌１﹒８４％，成交２６０４﹒９
３億元人民幣；深證成份指數報１４５３４點，跌２９４點或跌１﹒９８％，成交３０３４﹒８
４億元人民幣。
　　重磅股全線下挫，港交所（００３８８）領跌，雖財經事務及庫務局局長許正宇指，已成立
小組跨界別研究香港的金融市場定位，望提升資產及風險管理等金融服務。港交所半日挫４﹒８
４％，報４７５﹒８。騰訊（００７００）跌２﹒７５％，報６７２﹒５元。中移動（００９４
１）跌１﹒７３％，報５３﹒８５元。建行（００９３９）跌０﹒９４％，報６﹒２９元。匯控
（００００５）軟０﹒３１％，報４７﹒５元；友邦（０１２９９）跌０﹒８９％，報１００元


＊科指急瀉近５％ＳａａＳ股領跌，微盟挫逾一成＊

　　美股納指大跌亦帶動科指急瀉近５％，科指股中由ＳａａＳ股領跌，微盟（０２０１３）挫
１０﹒３２％，報２２﹒６元；金軟（０３８８８）跌６﹒５５％，報５４﹒９５元；金蝶（０
０２６８）跌６﹒１％，報２７﹒７元。科指其他板塊股份方面，網易（０９９９９）去年第四
季網絡遊戲服務利潤遜預期，股價早市跌８﹒５３％，報１６６﹒３元；心動（０２４００）挫
７﹒９８％，報７０﹒３元；ＡＳＭ（００５２２）績佳股價仍跌７﹒６８％，報１０９﹒４元
；眾安在綫（０６０６０）跌６﹒６７％，報５３﹒９元。
　　ＡＴＭＸＪ估值亦因美１０年期債息飆升而受壓，除了騰訊下跌外，美團（０３６９０）挫
５﹒７８％，報３４９元；小米（０１８１０）跌４﹒６６％，報２５﹒６元；阿里巴巴（０９
９８８）跌４﹒２７％，報２３３元；京東集團（０９６１８）跌３﹒９７％，報３６３元。而
半新科技股快手（０１０２４）表現亦遜色，挫６﹒０１％，報３１８﹒８元。

＊溫鋼城：地產股績後均值回歸，新世界料４０元水平膠著＊

　　美國國債債息急升引至市場波動。傲揚集團基金經理溫鋼城對《經濟通通訊社》表示，債息
急升反映市場對通脹的預期，各地央行有機會收緊貨幣政策，減少放水；其次債息為美國借貸利
率的基準，企業融資成本或因而上升。
　　現時恆指支持位進一步下移至１月２９日低位約２８２００點至２８５００點，資金有由新
經濟轉倉至舊經濟股的勢頭。
　　新地（０００１６）及信置（０００８３）公布中期業績後股價回吐，溫鋼城表示是出於均
值回歸，以新地為例，過往市帳率一般為０﹒６倍，因此回落至現水平亦屬正常，而其淨租金收
入按年下跌２％，表現不差，在疫情緩和下預期集團未來不會有減租壓力；來自物業銷售的溢利
按年大增逾８０﹒５％，管理層透露集團現時土儲足夠未來５年的發展需要，極端樂觀的情況下
新地可上望１４０至１５０元。
　　新世界（０００１７）日內亦將公布半年成績表，市帳率０﹒４８倍屬均值，他預期新世界
期內租金收入亦可令市場滿意，整體表現應會和新地不相上下，績後股價會於現水平膠著，樂觀
上望４５至５０元，３９元以下可吸納。（ｎｓ、ｊｃ）

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