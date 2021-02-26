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即市新聞

26/02/2021 16:46

《美元走勢－羅明立》關注美債息升勢是否持續，短線低吸非美

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒４３　　　１０５﹒８５　　　１０６﹒２０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１８３　　　１﹒２１３７　　　１﹒２１５７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４０２２　　　１﹒３９３６　　　１﹒３９３８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０６６　　　０﹒９０４２　　　０﹒９０５４
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５５７　　　７﹒７５３５　　　７﹒７５５３
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國上周新申領失業金人數回落至７３萬，是近兩個多月以來低位，優於市場
預期。同期持續申領失業救濟人數４４１﹒９萬人，亦低於市埸預期。當地第四季ＧＤＰ終值由
４﹒２％向下修正至４﹒１％。美國１０年期國債收益率突然飆升並突破１﹒６％，引發金融市
場震盪，市場恐慌指數抽升至３０關口，風險胃納急降，美國股市三大指數集體下挫。
　　美聯儲主席鮑威爾剛表示不擔心收益率上升，債市卻不賣帳，加上美股處於高位，正好成為
獲利回吐借口。避險情緒升溫令本來走強的非美貨幣掉頭回落，美匯指數在稍為跌穿８９﹒８０
支持位後便急速推升，英鎊跌破１﹒４０，澳紐加元商品貨幣跌１５０－２００點。英鎊２０天
線在１﹒３８５０，跟１﹒３７７０將成為現時的重要支持區。後市要關注債息的升勢是否持續
，以及央行的政策態度是否有改變，短線不妨低位吸納非美。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３８９０　　　１﹒４０００　　　１﹒３８３０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　買入澳元　　０﹒７７８０　　　０﹒７９００　　　０﹒７７４０
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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