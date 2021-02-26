《美元走勢－羅明立》關注美債息升勢是否持續，短線低吸非美

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０６﹒４３ １０５﹒８５ １０６﹒２０

歐元╱美元 １﹒２１８３ １﹒２１３７ １﹒２１５７

英鎊╱美元 １﹒４０２２ １﹒３９３６ １﹒３９３８

美元╱瑞郎 ０﹒９０６６ ０﹒９０４２ ０﹒９０５４

美元╱港元 ７﹒７５５７ ７﹒７５３５ ７﹒７５５３

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《美元走勢》美國上周新申領失業金人數回落至７３萬，是近兩個多月以來低位，優於市場

預期。同期持續申領失業救濟人數４４１﹒９萬人，亦低於市埸預期。當地第四季ＧＤＰ終值由

４﹒２％向下修正至４﹒１％。美國１０年期國債收益率突然飆升並突破１﹒６％，引發金融市

場震盪，市場恐慌指數抽升至３０關口，風險胃納急降，美國股市三大指數集體下挫。

美聯儲主席鮑威爾剛表示不擔心收益率上升，債市卻不賣帳，加上美股處於高位，正好成為

獲利回吐借口。避險情緒升溫令本來走強的非美貨幣掉頭回落，美匯指數在稍為跌穿８９﹒８０

支持位後便急速推升，英鎊跌破１﹒４０，澳紐加元商品貨幣跌１５０－２００點。英鎊２０天

線在１﹒３８５０，跟１﹒３７７０將成為現時的重要支持區。後市要關注債息的升勢是否持續

，以及央行的政策態度是否有改變，短線不妨低位吸納非美。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３８９０ １﹒４０００ １﹒３８３０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 買入澳元 ０﹒７７８０ ０﹒７９００ ０﹒７７４０

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

