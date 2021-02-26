【香港政情】譚耀宗：共產黨與國家不能拆開區分，推翻黨等於顛覆

中央提出強化愛國者治港，並會主導修改本港選舉制度，但愛國者是否需同時「愛黨」？全

國人大常委譚耀宗指，共產黨與國家關係密切，不能拆開區分，如要推翻共產黨等於顛覆政權。

他引用國家《憲法》表明，「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵」。

《香港經濟日報》（ｚｚ）

