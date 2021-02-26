【新賣地表】中原：政府下年度推１５幅住宅地，料總估值２７６億

《經濟通通訊社２６日專訊》政府公布２０２１至２２年度賣地計劃，合共推出１５幅住宅

用地住宅地，料可提供６０００個單位。加上鐵路物業發展及私人發展和重建項目，預計全年潛

在土地供應可興建逾１﹒６５萬伙。中原測量師行估計，下年度１５幅地皮總估值約２７６億元

。

中原測量師行董事總經理黎堅輝估計，本財政年度整體私人土地供應約１﹒３萬伙，較目標

１﹒２９萬伙剛好達標，料全年供應可超標完成，下財年度私人土地潛在供應量約１﹒６５萬伙

，當中市區重建局項目可供應約３１７０伙，數量之多為近年少見，推地步伐有望加快。

他又指，下年度推出的１５幅住宅用地，當中１１幅毋須改劃，相信可加快推地進程，踏入

今年，疫苗有助經濟重啟及復甦，近期大市氣氛轉趨正面，相信會增強發展商投地信心及意欲，

剛性需求支持下，預計投地反應踴躍。至於商業用地方面，疫情未完全消退，加上疫情改變工作

模式，在家工作令到寫字樓需求減少，料令發展商對商業用地抱審慎觀望態度。



＊兩幅屯門地皮最具規模，總估值達１２４﹒８億元＊



中原測量師行高級經理吳庭琛指，下個財政年度以兩幅屯門地皮最具規模，其中一幅位於掃

管笏，佔地約２９﹒６萬平方呎，估計最高可建樓面９７﹒６８萬平方呎，料每呎樓面地價

７０００元，總值６８﹒４億元。附近一幅青山公路大欖段地皮，佔地約３１萬平方呎，估計最

高可建樓面１１２﹒７萬平方呎，每呎樓面地價約５０００元，總值約５６﹒４億元。



＊南灣道地皮估值６﹒６億，灣仔地皮估值１８億元＊



港島區地皮供應罕有，下年度將有４幅用地推出，其中淺水灣南灣道地皮，估計興建洋房，

料每呎樓面地價３﹒５萬元，總值約６﹒６億元。至於灣仔皇后大道東２６９號地皮位於灣仔道

及皇后大道東的交匯點，位置交通方便，附近有新晉豪宅壹環，相信日後可參考壹環發展成以中

小型單位為主的精品豪宅，灣仔區內近年較少有新住宅用地供應，相信可獲更多財團競投，預計

每呎樓面地價約１﹒７萬元，總值約１８億元。



＊九龍塘廣播道估值１９﹒５億元＊



九龍區在下年度只有１幅住宅地皮推出，位處九龍塘廣播道，供應罕貴，對上一幅同區住宅

地已是３年前招標，且造價理想。近年九龍區供應重地位處啟德區，惟供應所餘無幾，加上５幅

商業地改劃成住宅地需時，相信廣播道住宅地可吸引發展商入標，料該地每呎樓面地價

１﹒１萬元，總值約１９﹒５億元。

下年度首季率先推出古洞及粉嶺用地，其中古洞第２４區地皮鄰近新田及落馬洲，預計古洞

站未必可於項目入伙前通車，交通暫時較為不便，地皮規模比較細，估計可建樓面面積約

４９﹒２萬平方呎樓，料可吸引中小型發展商參與競投，估計樓面地價約５０００元，總值約

２４﹒６億元。（ｂｉ）

