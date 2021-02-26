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26/02/2021 11:18

【新賣地表】中原：政府下年度推１５幅住宅地，料總估值２７６億

　　《經濟通通訊社２６日專訊》政府公布２０２１至２２年度賣地計劃，合共推出１５幅住宅
用地住宅地，料可提供６０００個單位。加上鐵路物業發展及私人發展和重建項目，預計全年潛
在土地供應可興建逾１﹒６５萬伙。中原測量師行估計，下年度１５幅地皮總估值約２７６億元

　　中原測量師行董事總經理黎堅輝估計，本財政年度整體私人土地供應約１﹒３萬伙，較目標
１﹒２９萬伙剛好達標，料全年供應可超標完成，下財年度私人土地潛在供應量約１﹒６５萬伙
，當中市區重建局項目可供應約３１７０伙，數量之多為近年少見，推地步伐有望加快。
　　他又指，下年度推出的１５幅住宅用地，當中１１幅毋須改劃，相信可加快推地進程，踏入
今年，疫苗有助經濟重啟及復甦，近期大市氣氛轉趨正面，相信會增強發展商投地信心及意欲，
剛性需求支持下，預計投地反應踴躍。至於商業用地方面，疫情未完全消退，加上疫情改變工作
模式，在家工作令到寫字樓需求減少，料令發展商對商業用地抱審慎觀望態度。

＊兩幅屯門地皮最具規模，總估值達１２４﹒８億元＊

　　中原測量師行高級經理吳庭琛指，下個財政年度以兩幅屯門地皮最具規模，其中一幅位於掃
管笏，佔地約２９﹒６萬平方呎，估計最高可建樓面９７﹒６８萬平方呎，料每呎樓面地價
７０００元，總值６８﹒４億元。附近一幅青山公路大欖段地皮，佔地約３１萬平方呎，估計最
高可建樓面１１２﹒７萬平方呎，每呎樓面地價約５０００元，總值約５６﹒４億元。

＊南灣道地皮估值６﹒６億，灣仔地皮估值１８億元＊

　　港島區地皮供應罕有，下年度將有４幅用地推出，其中淺水灣南灣道地皮，估計興建洋房，
料每呎樓面地價３﹒５萬元，總值約６﹒６億元。至於灣仔皇后大道東２６９號地皮位於灣仔道
及皇后大道東的交匯點，位置交通方便，附近有新晉豪宅壹環，相信日後可參考壹環發展成以中
小型單位為主的精品豪宅，灣仔區內近年較少有新住宅用地供應，相信可獲更多財團競投，預計
每呎樓面地價約１﹒７萬元，總值約１８億元。

＊九龍塘廣播道估值１９﹒５億元＊

　　九龍區在下年度只有１幅住宅地皮推出，位處九龍塘廣播道，供應罕貴，對上一幅同區住宅
地已是３年前招標，且造價理想。近年九龍區供應重地位處啟德區，惟供應所餘無幾，加上５幅
商業地改劃成住宅地需時，相信廣播道住宅地可吸引發展商入標，料該地每呎樓面地價
１﹒１萬元，總值約１９﹒５億元。
　　下年度首季率先推出古洞及粉嶺用地，其中古洞第２４區地皮鄰近新田及落馬洲，預計古洞
站未必可於項目入伙前通車，交通暫時較為不便，地皮規模比較細，估計可建樓面面積約
４９﹒２萬平方呎樓，料可吸引中小型發展商參與競投，估計樓面地價約５０００元，總值約
２４﹒６億元。（ｂｉ）

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