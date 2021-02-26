【企業盈警】海昌海洋公園料去年盈轉虧蝕１４－１５億元人民幣

《經濟通通訊社２６日專訊》海昌海洋公園（０２２５５）公布，集團預期截至２０２０年

１２月３１日止年度錄得之淨虧損在１４－１５億元人民幣，對比２０１９年錄得純利３１２０

萬元人民幣。轉盈為虧主要由於受新冠肺炎疫情的持續影響遊客人數減少。（ｃｗ）

