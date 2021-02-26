【企業盈警】中港石油（６３２）料去年財務表現將顯著改善

《經濟通通訊社２６日專訊》中港石油（００６３２）公布，集團預期截至２０２０年１２

月３１日止年度之財務表現將顯著改善，對比２０１９年錄得虧損２﹒６９億元。

業績好轉主要由於２０２０年財政年度並無於２０１９年７月８日已發行新股份公平值與償

付公司無抵押貸款金額之差額產生之償付債務一次性開支約２﹒１１億元；收益大幅增加至不少

於７億元；及石油及石油相關產品貿易之業務經營改善。（ｃｗ）

