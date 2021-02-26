【企業盈喜】大禹金融料去年溢利較１９年底止６個月增１﹒５倍

《經濟通通訊社２６日專訊》大禹金融（０１０７３）公布，集團預期截至２０２０年１２

月３１日止年度除去非經常性重組收益及開支前之溢利可能錄得較截至２０１９年１２月３１日

止六個月之溢利不少於１﹒５倍之增長。

主要由於隨著之前變更會計期間後，與前報告期間涵蓋六個月相比，本報告期間涵蓋較長期

間；以及於本報告期間確認之資產管理收入有所增長。（ｃｗ）

