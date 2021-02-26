【港元匯率】港元低見７﹒７５６８，創１月８日新低

《經濟通通訊社２６日專訊》據《彭博》報價系統，在本港時間下午５時，港元匯價跌至７

﹒７５６８兌１美元，為１月８日以來最低水平。港元最新報７﹒７５６６，仍跌

０﹒０３％。

美國十年期國債債息隔晚一度觸及１﹒６１４％，創一年內最高，美股三大股指急跌，港股

在科技股拖累下，亦跌穿二萬九大關，並以全日最低位２８９８０收市，急瀉１０９３點或跌３

﹒６４％，主板成交３２０２﹒３９億元增加２４﹒７％。（ｃｌ）

