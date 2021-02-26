【夜期時段】即月期指最新報２９０３３點，升７４點，高水５３點

《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８９７１點，升１２點，低水９

點，最新報２９０３３點，升７４點，高水５３點，合約成交１２６６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１２９８點，升２５點，高水５１點，最新報１１３０２

點，升２９點，高水５５點，合約成交５０５張。

