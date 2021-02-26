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26/02/2021 18:18

鄭志剛：集團最壞時間已過去，未來３年維持每年賣樓達二百億目標

　　《經濟通通訊社２６日專訊》新世界（０００１７）執行副主席兼行政總裁鄭志剛於業績網
上會議中表示，集團最壞時間已過去，預期未來業績增長動能將持續。而疫情對本港樓市的影響
屬短暫，集團上半財年香港應佔物業合同銷售金額約２６３億港元，已超額完成全年２００億元
的目標，並會維持未來三年香港每年賣樓達２００億港元的目標。
　　他指，本港住屋需求強勁，在上車及換屋的需求帶動下，估計今年中小型住宅樓價可錄得
５％升幅。集團未來幾個月內將推出旗下大圍「柏傲莊」第三期，涉及逾８９０個住宅單位，而
項目一期及二期銷售理想，至今累售逾２１００伙，套現近２３８億港元。集團會維持「貨如輪
轉」的賣樓政策，將持續在香港及大灣區內物色合適的發展機會。
　　他又指，上半財年內地物業合同銷售金額約１１２億元人民幣，已完成全年２００億元人民
幣目標的５６％，其中大灣區貢獻約７３％。此外，內地舊改項目料有１８０萬平方米可於
２０２２年至２３年轉化為新土儲。集團早前亦以４１億元人民幣投得上海商業地，未來會繼續
在大灣區及上海等一線城市布局，以增加土地儲備。（ｙｗ）

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