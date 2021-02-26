【企業盈喜】碧桂園服務料去年股東應佔利潤按年增長逾五成

《經濟通通訊社２６日專訊》碧桂園服務（０６０９８）發盈警，預期截至去年１２月底止
全年之綜合收入、稅前利潤、期內淨利潤及股東應佔利潤，將較２０１９年同期皆錄得超過
５０％的增長。
該增長主要由於集團物業管理在管面積的增加與社區增值服務及城市服務業務收入的綜合上
升導致。（ｓｌ）
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