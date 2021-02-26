《再戰明天》下周關注聯儲局公布褐皮書，澳洲央行議息

《經濟通通訊社２６日專訊》下周關注美聯儲發布經濟狀況褐皮書、澳洲央行舉行利率會議

和石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）與非ＯＰＥＣ第１４屆部長級開視頻會議。



＊紐約儲行總裁威廉姆斯出席研討會＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間下周一（１日）晚上１０：００ｐｍ，美國紐約聯邦儲備

銀行總裁威廉姆斯在紐約聯儲舉行的系列研討會上發表開幕和閉幕致辭。

１１：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯、法國央行總裁維勒魯瓦德加洛和愛爾蘭央行總

裁馬赫盧夫在法國央行會議上發表講話。



＊中國公布２月製造業採購經理人指數＊



在數據方面，下周日（２８日）下午３：００ｐｍ，中國公布２月製造業採購經理人指數，

料由５１﹒３降至５１﹒１；２月非製造業採購經理人指數料由５２﹒４降至５２；２月綜合採

購經理人指數。

下周一（１日）９：４５ａｍ，中國公布２月財新製造業採購經理人指數，料由５１﹒５降

至５１﹒３。

下周一下午４：５５ｐｍ，德國公布２月製造業採購經理人指數，料由５７﹒１升至

６０﹒６。５：００ｐｍ，歐元區公布２月製造業採購經理人指數，料由５４﹒８升至５７﹒７

。９：００ｐｍ，德國公布２月消費者物價指數，月率料由０﹒８％降至０﹒５％，年率料由

１％升上１﹒２％。

１０：４５ｐｍ，美國公布２月製造業採購經理人指數，料由５９﹒２下滑至５８﹒５。

１１：００ｐｍ，美國公布２月ＩＳＭ製造業指數，料維持於５８﹒７。



＊生力啤派業績＊



在本港，明日（２７日）公布業績的公司有：高銀金融（００５３０）、朸濬國際

（０１３５５）。

下周一公布業績的公司有：香港生力啤（００２３６）、信義玻璃（００８６８）、信義光

能（００９６８）、億仕登控股（０１６５６）、信義能源（０３８６８）、再鼎醫藥－ＳＢ

（０９６８８）。（ｈｏ）

