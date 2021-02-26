【企業盈警】恒達科技（１７２５）料去年少賺３０－４０％

《經濟通通訊社２６日專訊》恆達科技（０１７２５）公布，集團預期截至２０２０年１２
月３１日止年度淨利潤較２０１９年同期約２５５０萬元（人民幣．下同）減少約３０－４０％
。
主要由於報告期內新註冊成立附屬公司的行政開支及申請政府補助產生的專業費用增加，以
及就合約資產、貿易應收款項及應收票據作出約５１０萬元的金融資產減值虧損淨額，部分被收
益增加約０﹒３％及政府補助增加約８８０萬元所抵銷。（ｃｗ）
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