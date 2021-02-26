【企業盈喜】中視金橋料去年多賺１﹒６５倍至２﹒４倍

《經濟通通訊社２６日專訊》中視金橋（００６２３）公布，集團預期截至２０２０年１２

月３１日止年度公司權益股東應佔溢利將介乎約７０００－９０００萬元人民幣，較２０１９年

度增長約１６５％至２４０％。

主要由於公司出售權益證券的投資收益以及權益證券的公允價值變動所導致。（ｃｗ）

