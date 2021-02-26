【恒指季檢】恒生綜合指數加入長江生命科技及融創服務等股份

《經濟通通訊社２６日專訊》恆指公司公布季度檢討結果，恆生綜合指數加入長江生命科技

（００７７５）、世茂服務（００８７３）、融創服務（０１５１６）、藥明巨諾

（０２１２６）、恆大物業（０６６６６）及泡泡瑪特（０９９９２）等３６隻股份，並剔除遠

東發展（０００３５）、鷹君集團（０００４１）及莎莎國際（００１７８）等２９隻股份，成

分股數目由４９３隻增加至５００隻，所有變動將於３月１５日起生效。



加入：

代號 公司

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００７７５ 長江生命科技集團有限公司

００８７３ 世茂服務控股有限公司

０１１６７ 加科思藥業集團有限公司－Ｂ

０１２０９ 華潤萬象生活有限公司

０１４７７ 歐康維視生物－Ｂ

０１５１６ 融創服務控股有限公司

０１７５５ 新城悅服務集團有限公司

０１７６９ 思考樂教育集團

０１７７２ 江西贛鋒鋰業股份有限公司－Ｈ股

０１８２１ ＥＳＲＣａｙｍａｎＬｉｍｉｔｅｄ

０１８７７ 上海君實生物醫藥科技股份有限公司－Ｈ股

０１９５２ 雲頂新耀有限公司－Ｂ

０１９８１ 華夏視聽教育集團

０１９９２ 復星旅遊文化集團

０２０９６ 先聲藥業集團有限公司

０２１２６ 藥明巨諾（開曼）有限公司－Ｂ

０２１４２ 和鉑醫藥控股有限公司－Ｂ

０２１４８ ＶｅｓｙｎｃＣｏ﹒，Ｌｔｄ

０２５９９ 祥生控股（集團）有限公司

０２７９８ 久泰邦達能源控股有限公司

０３３４７ 杭州泰格醫藥科技股份有限公司－Ｈ股

０３９１３ 合景悠活集團控股有限公司

０６１００ 同道獵聘集團

０６６６６ 恆大物業集團有限公司

０６６９０ 海爾智家股份有限公司－Ｈ股

０６９８８ 樂享互動有限公司

０６９８９ 卓越商企服務集團有限公司

０６９９３ 藍月亮集團控股有限公司

０６９９６ 德琪醫藥有限公司－Ｂ

０６９９８ 嘉和生物藥業（開曼）控股有限公司－Ｂ

０９６６６ 金科智慧服務集團股份有限公司－Ｈ股

０９６９８ 萬國數據控股有限公司－ＳＷ

０９９９１ 寶尊電商 ＳＷ

０９９９２ 泡泡瑪特國際集團有限公司

０９９９３ 金輝控股（集團）有限公司

０９９９５ 榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司－Ｂ－Ｈ股

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剔除：

代號 公司

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０００３５ 遠東發展有限公司

０００４１ 鷹君集團有限公司

００１２０ 四海國際集團有限公司

００１７８ 莎莎國際控股有限公司

００３２３ 馬鞍山鋼鐵股份有限公司－Ｈ股

００３２７ 百富環球科技有限公司

００３４７ 鞍鋼股份有限公司

００４６７ 聯合能源集團有限公司

００４６８ 紛美包裝有限公司

００４９６ 卡森國際控股有限公司

００５６３ 上海實業城市開發集團有限公司

００５９８ 中國外運股份有限公司

００６８６ 北京能源國際控股有限公司

００６９８ 通達集團控股有限公司

００８０８ 泓富產業信託

００９７３ Ｌ’Ｏｃｃｉｔａｎｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓ﹒Ａ﹒

０１０７１ 華電國際電力股份有限公司－Ｈ股

０１２６９ 中國首控集團有限公司

０１２９３ 廣匯寶信汽車集團有限公司

０１５２８ 紅星美凱龍家居集團股份有限公司－Ｈ股

０１６１８ 中國冶金科工股份有限公司－Ｈ股

０１６６６ 北京同仁堂科技發展股份有限公司－Ｈ股

０１７２８ 中國正通汽車服務控股有限公司

０１８８１ 富豪產業信託

０１９７０ ＩＭＡＸ Ｃｈｉｎａ Ｈｏｌｄｉｎｇ，Ｉｎｃ﹒

０２００９ 北京金隅集團股份有限公司－Ｈ股

０３３０６ 江南布衣有限公司

０６８８９ Ｄｙｎａｍ Ｊａｐａｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏ﹒，Ｌｔｄ﹒

０９６６８ 渤海銀行股份有限公司－Ｈ股

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