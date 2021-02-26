【華為風波】孟晚舟入稟香港法院要求匯豐披露涉案文件

《經濟通通訊社２６日專訊》外電報道，華為副董事長兼首席財務官孟晚舟向香港高等法院
申請，要求匯豐披露涉及其案件的相關文件。
根據備案文件，孟晚舟的律師已經要求匯豐在３月１２日出席香港高等法院的一次閉門聆訊
。
美國當局指控孟晚舟誤導匯豐處理違反了制裁措施的交易，而孟晚舟表示檔案將顯示出該行
知道華為和與伊朗有聯繫的Ｓｋｙｃｏｍ Ｔｅｃｈ Ｃｏ﹒的聯繫。
匯豐及華為方面均拒絕置評。（ｂｉ）（ｚｚ）
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