【華為風波】孟晚舟入稟香港法院要求匯豐披露涉案文件

《經濟通通訊社２６日專訊》外電報道，華為副董事長兼首席財務官孟晚舟向香港高等法院

申請，要求匯豐披露涉及其案件的相關文件。

根據備案文件，孟晚舟的律師已經要求匯豐在３月１２日出席香港高等法院的一次閉門聆訊

。

美國當局指控孟晚舟誤導匯豐處理違反了制裁措施的交易，而孟晚舟表示檔案將顯示出該行

知道華為和與伊朗有聯繫的Ｓｋｙｃｏｍ Ｔｅｃｈ Ｃｏ﹒的聯繫。

匯豐及華為方面均拒絕置評。（ｂｉ）（ｚｚ）

