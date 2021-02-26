【企業盈警】精英匯集團料中期由盈轉虧蝕最多８００萬元

《經濟通通訊社２６日專訊》精英匯集團（０１７７５）公布，截至２０２１年１月３１日

止六個月，預期於該期間錄得股東應佔虧損不多於８００萬元，而截至２０２０年１月３１日止

六個月則錄得股東應佔溢利約１９４０萬元。

主要由於教育局因新冠病毒疫情下令延長暫停面授課堂並限制學生人數，導致教育服務的收

入及課節修讀人次減少。（ｂｎ）

