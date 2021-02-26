【企業盈警】石四藥集團（２００５）料去年少賺４０－５０％

《經濟通通訊社２６日專訊》石四藥集團（０２００５）公布，集團預期截至２０２０年
１２月３１日止年度溢利按年跌４０－５０％。
主要由於２０２０年初開始的新型冠狀病毒疫情影響，醫院人流量大幅減少，令集團包括大
輸液等產品的銷售受到影響；及在２０１９年因出售持作出售資產而產生一次性收益１﹒３１億
元，而在２０２０年則沒有此類收益。（ｃｗ）
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