【企業盈警】石四藥集團（２００５）料去年少賺４０－５０％

《經濟通通訊社２６日專訊》石四藥集團（０２００５）公布，集團預期截至２０２０年

１２月３１日止年度溢利按年跌４０－５０％。

主要由於２０２０年初開始的新型冠狀病毒疫情影響，醫院人流量大幅減少，令集團包括大

輸液等產品的銷售受到影響；及在２０１９年因出售持作出售資產而產生一次性收益１﹒３１億

元，而在２０２０年則沒有此類收益。（ｃｗ）

