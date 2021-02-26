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26/02/2021 19:03

【企業盈警】聯華超市（９８０）料去年虧損將收窄１０－２０％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》聯華超市（００９８０）公布，集團預期截至２０２０年１２
月３１日止年度之虧損將收窄，減虧幅度約為１０％－２０％，而２０１９年錄得淨虧損
３﹒７８億元人民幣。
　　主要由於曹楊路地塊收儲收益、確認一家聯營公司的投資損失、根據公司對便利店業態戰略
發展的總體考量，各地區該業態梳理整合損失、以及個別大型綜合超市門店的閉店損失。上述因
素合計產生的虧損不超過２﹒５億元人民幣。（ｃｗ）

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