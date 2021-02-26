《小傳日記》魚缸潛到愁，插穿二萬九；科指頹勢現，來周走勢險！

《小傳日記》美國１０年期國債債息急升令到隔晚美股急挫！香江魚缸今朝低開６６２點報

２９４１２點，再度跌穿三萬關水平，更失守廿天線（２９７２４點）。隨後跌幅曾經收窄至不

足５００點，不過之後孖屐係午市再度跳落，由科技佬同賭佬領跌，魚缸最終以全日低位收市，

報２８９８０點，跌１０９３點或跌近４巴仙，主板成交大增近兩成半至３２０２﹒３９億銀。

國企指數報１１２４７點，跌４７０點或跌逾４巴仙。恆生科技指數報８９５４點，跌５４２點

或跌近６巴仙。

Ａ場兩市齊齊潛水，上證綜合指數報３５０９點，跌７５點或跌逾２巴仙；深證成份指數報

１４５０７點，跌３２１點或跌逾２巴仙。兩市全日成交９０６９億人仔，按日減少近３巴仙。

大隻藍戰士就全線下行！生發發（００３８８）插水逾５巴仙，報４７３﹒２銀；ＱＱ（０

０７００）碌低逾４巴仙，報６６２﹒５銀；ＡＩＡ（０１２９９）唔見近４巴仙，報９７﹒０

５銀；神州移動（００９４１）跪低逾２巴仙，報５３﹒７銀；建行（００９３９）下滑近２巴

仙，報６﹒２３銀；大象（００００５）跪低近１巴仙，報４７﹒３銀。



＊科指佬齊頹快手向下隊，新經佬跌痛美團潛到懵＊



美股納指表現慘跌，今日科技佬都無運行，由微盟（０２０１３）領跌，插水近一成一，報

２２﹒５５銀；而其他科指科佬包括眾安在線（０６０６０）跪低近一成，報５２﹒１５銀；心

動（０２４００）跌低近一成，報６９銀；快手（０１０２４）下滑近９巴仙，報３０８﹒８銀

；ＡＳＭ（００５２２）撻低近９巴仙，報１０７﹒９銀；網易（０９９９９）潛水近９巴仙，

報１６６銀。

大隻科技佬ＡＴＭＸＪ今日都齊齊無力，美團（０３６９０）插水逾８巴仙，報３４０銀；

騰訊（００７００）下滑逾４巴仙，報６６２﹒５銀；阿里巴巴（０９９８８）蒸發近５巴仙，

報２３２﹒４銀；小米（０１８１０）挫近６巴仙，報２５﹒３銀；京東集團（０９６１８）瀉

近５巴仙，報３６０銀。





＊債價抽得高金佬冇得撈；集資靠發股贛鋒先叫苦＊



花旗國１０年期債息曾突破１﹒６厘關口，高見１﹒６１４厘，創一年高位。債息彈高，金

價同步下挫。金礦股造淡，山東黃金（０１７８７）碌低逾６巴仙，報１５﹒６６銀；招金（０

１８１８）走軟近６巴仙，報７﹒８５銀；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）跌近２巴仙，報１

２８３銀；中國黃金（０２０９９）跪低逾１１巴仙，報１９﹒６銀；紫金（０２８９９）蒸發

逾１１巴仙，報１１﹒５銀。

銅價回吐，金屬資源股急挫，江西銅業（００３５８）潛水近８巴仙，報１８﹒８２銀；五

礦資源（０１２０８）插近１３巴仙，報４﹒８９銀；洛鉬（０３９９３）蒸發逾１２巴仙，報

６銀。贛鋒鋰業（０１７７２）想發行超過４８０４萬股新Ｈ股集資產能擴張，佔擴大後Ｈ股總

數及股份總數近１７巴仙，插低近１１巴仙，報９９﹒６５銀。



＊疫苗有得打賭仔仍受靶；電訊估值低跌市亦尋底＊



馬交截至噚晚已有逾一萬人完成接種新冠病毒疫苗，冇任何嚴重不良反應個案，但賭仔都要

跟住個市向下潛，銀娛（０００２７）無咗逾４巴仙，報７０﹒９銀；金沙（０１９２８）跣低

近４巴仙，報３６﹒３銀；永利（０１１２８）撻低近７巴仙，報１４﹒６４銀；美高梅（０２

２８２）碌低逾１巴仙，報１３﹒８４銀。新濠國際（００２００）喺花旗國上市嗁附屬新濠博

亞娛樂上年盈轉虧損１２﹒６億元，疫情打擊公司喺菲律賓同塞浦路斯嘅發展，唔見逾３巴仙，

報１６﹒０８銀。

野村話，隨著智能手機價格上漲同埋網絡覆蓋率的提高，５Ｇ用戶的遷移趨勢良好，維持中

移動（００９４１）同聯通（００７６２）買入評級，認為三大運營商的基本面復甦可以喺今年

維持，估值喺仲低谷。不過今日大跌市，中移動腳軟潛水逾２巴仙，報５３﹒７銀；中聯通跌近

３巴仙，報４﹒９２銀。中電信（００７２８）跳落逾３巴仙，報２﹒４９銀。請請！



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