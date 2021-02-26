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26/02/2021 10:02

《環球布局－塔里克》美元走勢日見複雜

　　《環球布局》自２０２０年３月底以來，美元一直呈現持續走弱的趨勢，主要基於環球經濟
加快復甦、對美國增長預期改變、聯儲局延遲正常化及美國貿易赤字擴闊四大因素。

＊美元的未來走勢＊

　　綜觀這些因素，環球增長主題最明顯保持不變。領先指標似乎一致反映２０２１年增長前景
向好，而隨著各地新冠肺炎確診個案增加和推行疫苗接種計劃，以實現群體免疫，服務業需求亦
將會在本年加快增長。我們認為２０２１年有望成為有紀錄以來表現最強勁的其中一年。因此，
這個主題仍不利美元走勢。
　　此外，２０２１年上半年美國貿易差額繼續帶來阻力，儘管美國家庭的購買力受第四輪和第
五輪財政刺激措施所推動，但由於家庭難以消費於服務業，因此購買力進一步上升的空間有限。
這些因素應會導致貿易差額進一步惡化，同樣為美元帶來負面影響。

＊現時情況更形複雜＊

　　與２０００年代初科技和電訊泡沫爆破，以及２００８年環球金融危機的情況不同，去年的
經濟衰退並非主要屬於美國的問題，而是世界各地共同面對的困境。有人可能會認為，現時並無
任何本質原因預期美國經濟將重現２００１年至２００７年和２００９年至２０１１年的情況－
滯後於復甦趨勢。於２０００年代初，美國需要時間從科技╱電訊泡沫爆破造成的投資過剩中恢
復過來。同樣地，在２００９年至２０１１年期間，美國金融和房地產行業需要時間復原，並讓
失業人士在新行業中找到新工作。對於美國經濟而言，這些都是尤其獨特的問題，導致這兩段時
期增長欠佳。當時，聯儲局的政策遠較其他央行寬鬆。
　　如今，聯儲局與環球央行一致放寬貨幣政策。除中國人民銀行外，聯儲局現時的貨幣政策與
其他主要央行並無重大分別。以絕對和相對價值計算，這次美國經濟增長復甦遠較強勁，因為財
政當局為私營範疇提供更多財政支持。此外，科技服務對２０２０年的發展必不可少，美國在提
供有關服務方面雄踞環球領先地位。美國在１２月份方案加推財政刺激措施，加上拜登政府將會
實行振興經濟政策，應有助加強當地增長動力，即使部分需求經由貿易範疇流走。另外，美國較
其他主要國家（英國除外）更積極推行疫苗接種計劃。因此，與大部分其他國家比較，美國經濟
也許以更快的速度縮小產量差距，可見相對增長或會偏向美國。近日美國小型股表現優於非美國
小型股，可能正反映這個情況。
　　談到聯儲局，在新平均通脹目標政策下，當局已清晰表示增長加快不足以引致政策轉變。然
而，現時的聯儲局政策部分反映因疫情觸發衰退而採取的緊急措施，同時顯示當局轉向平均通脹
目標政策。隨著美國經濟加快復甦，在大規模財政刺激措施的支持下更「全速前進」，聯儲局將
日益面對平衡上述兩項矛盾因素的任務。

＊爭取難以達致的平衡＊

　　上述種種因素對美元走勢帶來甚麼啟示？美元在２０２１年上半年仍有可能進一步下跌，尤
其是兌貝他系數較高的新興市場和商品相關貨幣。不過，有別於２０２０年下半年，美元的下行
走勢應會更為起伏不定，因為聯儲局需要在「增長遠高於長期趨勢和刺激措施需求減少」與「更
可靠地實現通脹目標的意願」之間爭取難以達致的平衡。
《布蘭迪環球投資管理亞洲區行政總裁　塔里克》

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