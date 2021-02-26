《與聯共策－鄒建雄》新興市場股市投資吸引力值得留意

《與聯共策》在充滿挑戰的環境中，新興市場股市常被視為高風險資產，但是即便在疫情肆

虐全球的２０２０年，新興市場股市表現仍上揚。隨著疫苗問世與其他有利條件浮現，新興市場

股市在２０２１年有更多值得布局的理由，但投資者應同時考量潛在風險，進行策略性的配置。



＊告別三年陰霾，新興市場股市來到轉捩點＊



在新冠肺炎疫情爆發前，新興市場股市就已經乏人問津。回顧２０１６年與２０１７年大部

分的時間，新興市場股市普遍走揚。隨後，中美貿易摩擦加劇、科技之爭、以及全球疫情蔓延，

對新興市場帶來重擊，甚至可以說是在２０２０年，沒有一個新興國家可以倖免。舉例來說，根

據聯博經濟學家的估算，去年印度ＧＤＰ衰退近１１％，成為全球表現最差的經濟體之一。如今

隨著宏觀環境與經濟前景改善，我們預期這些利淡因素在２０２１年有望逐漸消退，取而代之的

將是更健全的經濟發展環境。事實上，聯博預期２０２１年印度與中國的ＧＤＰ將分別增長９％

與８％，遠高於過去１０年的長期平均值。

我們認為，中國與南韓等新興市場國家的經濟回暖的步伐可能會比已發展國家更快，因為這

些國家相對更有能力消化疫情帶來的衝擊。儘管印度與印尼等國家的經濟表現持續承壓，但是從

經濟前瞻指標來看，新興市場國家的製造業採購經理人指數的跌幅顯著較小，因此經濟復甦的起

跑點也相對領先已發展國家。

此外，拜登就職後，美國新推出的貿易政策應有助於化解中美之間的貿易僵局，屆時全球貿

易環境料可望改善，有助新興市場股市的表現。目前主要亞洲國家已展現強勁的經濟復甦動能，

一旦中美兩國關係有所好轉，屆時全球貿易環境可望更穩定，也更容易預測，這將進一步支持亞

洲地區的貿易、科技發展、以及出口活動。



＊經濟活動、匯率、與整體表現持續改善＊



相對較低的負債比例，是新興市場的經濟基本因素更顯競爭力的原因之一。在疫情爆發前，

美國與其他已發展國家的債務就已高於許多新興國家。然而，接下來美國將持續藉由擴大財政支

出渡過這場經濟危機，因此相對於新興市場，美國負債相對於ＧＤＰ的比例料將進一步攀升。在

此環境下，過去連年表現弱勢的新興市場貨幣可望獲得支持，且現在兌美元的匯率已開始攀升。

歷史經驗顯示，弱勢美元往往有利於新興市場企業表現，並可望進一步提升回報潛力。

此外，長期低利環境亦有助於新興市場提升回報潛力。以巴西與印度為例，前所未見的低利

環境應有助於房貸與汽車等主要產業的表現，但是低利環境帶來的經濟刺激效果絕對不僅如此而

已。現在，新興市場企業的盈利預測已進一步上調，股市估值雖仍高於歷史低點，但是相對於已

發展國家，新興股市仍具備吸引力。



＊即便是受到衝擊的產業，其中仍不乏投資機會＊



當然，許多新興市場的產業無法免於疫情的衝擊，未來仍得靠時間慢慢復甦。然而，即便是

受疫情影響的產業，投資者仍可在當中發掘高質素、估值具吸引力、且在後疫情時代的盈利增長

潛力普遍受到低估的企業。

舉例來說，隨著消費者信心改善，旅遊業、銀行業、科技業、汽車製造業、與零售業當中特

定的周期股仍具備投資吸引力。我們認為，一旦疫苗開始加速接種，周期性企業的盈利有望展現

強勁復甦趨勢。

然而，並非所有的企業都能從疫情危機中全身而退。在疫情爆發之前，許多企業就已無力創

新與競爭，而這場疫情危機便成為壓垮駱駝的最後一根稻草。因此，唯有主動式選股，才能精選

出贏家並淘汰輸家，發掘２０２２年盈利增長潛力有機會超越２０１９年水平的企業。



＊蓄勢待發的新興市場潛力＊



防疫有成、經濟活動改善、以及強勁的基本因素，讓投資者有機會以具吸引力的估值，布局

高質素的新興市場企業。然而，即便近來資金再度湧入，但是相較於過去幾年，目前機構投資者

與零售投資者在新興市場股市的配置仍然相對較低。

當然，部分投資者對新興市場抱持保留態度實屬合理。回顧過去，新興市場經常面臨意料之

外的挑戰與波動，加上目前部分新興市場企業的估值確實也偏貴。然而，我們仍可從中發掘有能

力抵禦不確定性的投資機會，並建構具有穩健性的投資組合。現在，有許多新興市場股市投資選

擇，提供給不同風險承受程度的投資者。隨著疫情逐漸落幕以及經濟持續復甦，未來投資者將可

望重拾信心，重新檢視具備強勁基本因素和增長潛力的新興市場企業。

《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》

