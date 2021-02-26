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即市新聞

26/02/2021 10:01

《退休多角度－程浩賢》４式助「退休彈藥庫」升級

　　《退休多角度》過去一年，大家在生活上及投資上都經歷了很多的不一樣。牛年伊始，傳來
了不少好消息。疫情好轉、美國總統選舉塵埃落定及至全球接種疫苗，香港股市牛氣沖天，市場
氣氛熾熱，不過社會及環球市場仍然存在暗湧。在整個新常態的環境下，投資者如何應對？
　　筆者在金融業工作二十多年，經歷多次高山低谷的波動市況，藉此分享，讓大家從多角度認
清投資及退休策劃。

＊第一式：冷靜、冷靜、冷靜＊

　　重要事情講三次！最近市場都因著當前局勢而有好多不同的揣測及傳言，所以當市場下跌時
，有些投資者會因為利好消息或恐懼而改變投資策略。試想想，究竟有幾多人能夠把握完美時機
，低買高賣，賺到可觀回報呢？其實投資重點從來不是計算市場時機，而是留在市場的時間。波
動市況下要保持冷靜，審慎分析並確信自己的投資目標，不隨便被市場情緒牽動，錯失長期潛在
回報。

＊第二式：每半年檢討和調整投資組合＊

　　人生不同階段就會有不同的需要及投資目標。每半年檢討一次，確認各方面是否繼續符合目
標和預期。如果仍然符合，緊守計劃就可以克服市場波動。相反的話，則應該根據目標、風險承
受能力來調整投資組合，重整組合中的投資產品類別及比例，盡可能減少受到市場波動的影響。
定期檢討可以讓你適時變更投資策略，從而達至長期目標。

＊第三式：專注生活、投資及儲蓄的日常管理＊

　　有計劃地分配每月的家庭開支、儲蓄及投資及至建立應急儲備金額。如果你期望「彈藥庫」
可以積少成多，有紀律的財務管理必然是一個不二法門。
第四式：幫「彈藥庫」加碼
　　作為香港的打工仔，我們有強積金制度作退休保障的基礎，同時我會建議大家主動地為自己
和家人增加「彈藥」。例如你可以透過自願性供款包括「可扣稅自願性供款」（ＴＶＣ）、僱員
自願性供款（Ｅｍｐｌｏｙｅｅ　ＶＣ）及特別自願性供款（ＳＶＣ）等增加強積金戶口的投資
。另外，互惠基金入場門檻相對較低，可以投資於不同地區、行業及產品，一籃子投資更有助分
散買入個股的風險，選擇多而且管理靈活，不妨多作了解，選擇合適自己的計劃。
　　希望大家在投資及退休計劃上，百尺竿頭、更進一步！
《信安投資及退休金服務有限公司行政總裁　程浩賢》

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