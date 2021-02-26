【債息飆高】港股瀉１０９３點穿二萬九全日最低收，科指插近６％

《經濟通通訊社２６日專訊》美國十年期國債債息隔晚一度觸及１﹒６１４％，創一年內最

高，美股三大股指急跌，納指瀉逾３％近四個月來最大單日跌幅。港股低開６６２點報２９４１

２，即時失守三萬關及廿天線（現約２９７２４點），在科技股急跌拖累下，跌幅擴大並穿二萬

九，以全日最低位２８９８０收市，急瀉１０９３點或跌３﹒６４％，主板成交３２０２﹒３９

億元增加２４﹒７％。國企指數報１１２４７，跌４７０點或跌４﹒０１％。恆生科技指數報８

９５４，跌５４２點或跌５﹒７１％。

上證綜合指數報３５０９，跌７５點或跌２﹒１２％，成交４２４４﹒８６億元人民幣。深

證成份指數報１４５０７，跌３２１點或跌２﹒１７％，成交４８２３﹒５０億元人民幣。

５２隻恆指成分股，４９隻跌，２隻上升，１隻持平。

美債息升，科技股受壓，ＡＴＭＸＪ股全面向下，美團（０３６９０）收３４０元跌８﹒２

１％，為跌幅最大恆指成分股；騰訊（００７００）收６６２﹒５元挫４﹒１９％；阿里巴巴（

０９９８８）報２３２﹒４元跌４﹒５２％；京東集團（０９６１８）為納入恆指大熱門，股價

仍跌４﹒７６％報３６０元；小米（０１８１０）收２５﹒３元挫５﹒７７％。



＊港交所五連跌，生科藥業股全面軟＊



重磅股方面，港交所（００３８８）收４７３﹒２元跌５﹒３６％，五連跌累計挫１６﹒５

４％；中移動（００９４１）報５３﹒７元跌２％；匯控（００００５）報４７﹒３元軟０﹒７

４％；建行（００９３９）報６﹒２３元跌１﹒８９％；友邦（０１２９９）收９７﹒０５元挫

３﹒８２％。

市場風險胃納收窄，生科及藥業股全面走軟，藥明（０２２６９）跌７﹒９１％，報９６﹒

０５元；中生製藥（０１１７７）軟１﹒３７％，報８﹒６３元；石藥（０１０９３）跌２﹒０

５６％，報８﹒１元；康希諾（０６１８５）跌６﹒１１％，報３６９元；半新股諾輝（０６６

０６）跌１４﹒３４％，報６０﹒０５元。



＊公用股相對靠穩，個別內房股續升＊



公用股跌幅相對較小，中電（００００２）跌０﹒７９％，報７５﹒６５元；電能（０００

０６）跌１﹒３７３％，報４３﹒１元；煤氣（００００３）更升０﹒１７％，報１１﹒７元，

惟錄得升幅的其中一隻恆指成分股。

據報內地計劃土地供應改革，內房股昨日集體炒上，今日普遍回軟，惟個別持續上升，潤地

（０１１０９）報３６﹒８５元升０﹒５５％，為升幅最大恆指成分股，暫連升２日累漲１１﹒

８４％；雅居樂（０３３８３）報１０﹒９６元升０﹒３７％；龍湖（００９６０）收４６元升

１﹒３２％。中海外（００６８８）則跌２﹒２９％報１９﹒６４元，碧桂園（０２００７）

收９﹒６５元跌２﹒４３％，合景（０１８１３）報１１﹒７６元插６﹒９６％，恆大（０

３３３３）報１５﹒８８元挫４﹒２２％。

美債息升，金價回吐，跌穿１８００美元，金礦股全面走軟，紫金（０２８９９）收１１﹒

５元跌１１﹒２７％，山東黃金（０１７８７）報１５﹒６６元跌６﹒１２％，中國黃金（０２

０９９）收１９﹒６元跌１０﹒５％。（ｅｃ）

