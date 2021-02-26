《品中資－羅國森》棄「新歡」阿里，挺「舊愛」騰訊？

《品中資》有留意本欄的讀者應該知道，長期以來，我的愛股都是騰訊（００７００）。但

２０１９年阿里巴巴（０９９８８）（下稱阿里）來港第二上市後，我在本欄寫過一篇題為《騰

訊（舊愛）阿里（新歡）平起平坐》的品評，因為我當時「愛」上了阿里！

「這兩隻內地科網巨擘，都是最有前瞻性眼光和策略的大型企業，我實在不想放棄任何一隻

，所以，我才決定，兩者我都會買，不過，我不會完全用新資金買阿里，而是會減持部分騰訊（

過去幾個月已經稍為減持），套現去買阿里呢！」這是我當時的說法。

各位，我確實身體力行地這樣做，所以，相比起２０１９年，我現時手上的騰訊已經少了接

近一半，套現的資金再加少許新資金，全都轉投了阿里。

一年多過去了，現在來一次中期檢討時，可能會證明我「貪新忘舊」的策略是錯的，因為當

日阿里來港第二上市時，騰訊股價大約３３０元，阿里的招股價則是１７６元。

昨日（２５日）騰訊的股價報６９１﹒５元，比當日升了１﹒１倍；而阿里昨日收報

２４３﹒４元，只比招股價上升三成八。

不過，或許有人認為，以昨日的股價去論高低或許不公平，因為阿里股價曾經高見

３０９﹒４元，即是較招股價高七成六。但如果大家都以高位計，騰訊的升幅曾高達１﹒３４倍

，兩者的幅度雖然收窄了，但騰訊仍然跑贏阿里一大截。

到底為甚麼會出現這種情況？大家可能馬上想起「螞蟻事件」吧！是的，「螞蟻事件」是阿

里股價轉弱的導火線。大家應該記得，阿里創辦人兼前主席馬雲，在螞蟻上市前夕公開批評內地

銀行業的監管制度，觸發監管機構叫停螞蟻的上市。

然後，螞蟻要作重大的整改，所謂「整改」，說穿了就是要改革螞蟻的金融業務，當中最重

要就是貸款業務。總之，這樣一改，就令到螞蟻的估值大幅下降，至於何時可以再上市，現在仍

然說不準。螞蟻的估值降低，自然影響主要股東阿里的估值了！



＊阿里市值反落後騰訊＊



更甚的是，就在這個時候，中央好像也特別針對阿里，以打擊「平台經濟」和反壟斷為名，

向阿里這類新經濟股開刀，進一步嚇怕投資者。自從螞蟻擱置上市後，基金大戶開始減持阿里，

阿里股價自此就明顯落後大市。

但另一邊廂，踏入２０２１年之後，內地很多公募基金成立，大手配置中概股，騰訊自然是

首選，促使騰訊股價急升至７７５﹒５元的歷史高位，即使經歷這個星期的調整，騰訊股價昨日

仍收報６９１﹒５元！

以市值計，２０１９年阿里來港第二上市時，騰訊只有３萬億元左右，還不及阿里；但以昨

日收市價計，騰訊的市值已達６﹒８萬億，但阿里只是５﹒３萬億，在此消彼長之下，現在阿里

的市值已落後騰訊兩成多。

當然，如果我們細心分析，今時今日的現象，也不難解釋，因為騰訊和阿里的經營理念確實

有點不同。

首先，兩位創辦人的性格，可能已經決定了兩家公司的命運？！大家都知道，馬雲一向高調

，這可能跟他較擅詞令和英語水平較高有關，所以，他特別樂意接受傳媒，尤其是外國傳媒的訪

問。但說得多，錯的機會自然也較多。

相反，馬化騰較為不擅詞令，英語水平也不及馬雲；所以，他較少公開發言或接受傳媒訪問

。但中國人有句老話，叫悶聲發大財。馬化騰領導下的騰訊，似乎真的做到「悶聲發大財」。

即使有任何政策風險，好像總是燒不到騰訊，就算有，也可以很快解決，例如前幾年，監管

機構曾經一度停止向騰訊等手遊公司批出遊戲版號，就令騰訊股價轉弱，但騰訊的反應很快，推

出一連串措施，以防止年青人沉迷電腦或手機遊戲。事情解決後，騰訊股價也回復正常。

但我認為，創辦人的性格不是最重要，最重要還是兩家公司的經營策略不同。首先，騰訊和

阿里的最大分別是，前者專注內地市場，但阿里則傾向國際化。

在中美關係惡化的日子，阿里的海外業務自然受到衝擊。騰訊也曾經想過向海外拓展，但收

購ＷｈａｔｓＡｐｐ失敗後就放棄這個策略，現階段來說，證明是正確的。



＊騰訊永遠令人安心＊



當然，騰訊的核心業務是遊戲，也比起阿里的電商更具防守性。另外，騰訊和阿里在經營上

還有一個很大的不同處。按照馬化騰的「半條命」理論，因為騰訊最強的地方是互聯網和連接，

但互聯網正在顛覆各行各業。馬化騰自認，他們不是每個行業都熟悉，所以，她們會將「半條命

」交託予別人，自己只專注於互聯網和連接。

在執行上，大家會見到騰訊不斷入股一些公司，但也不會佔控股權；而阿里則不同，他們很

多時是整家公司買下，自己直接去「顛覆」該行業，例如大家會見到阿里健康

（００２４１）、阿里影業（０１０６０）等公司，他們看好外賣業務，會自己搞個餓了麼，看

好物流，會搞個菜鳥。

相反，騰訊看好外賣業務，只會入股美團（０３６９０），看好短視頻，只會入股快手

（０１０２４），但都是少數股權。所以，你不會見到很多公司是打正騰訊旗號的。

由此可見，兩者在經營理念方面是很不同的，長遠來說，我不敢百分百肯定騰訊的策略一定

好過阿里，但這是權衡風險與回報之後的考慮，騰訊的策略相對安全，但如果順境的話，回報可

能不及阿里。當然，我不排除幾年後，騰訊會改變策略，加大海外的投資。

另外，騰訊較多承接中央和地方政府的互聯網項目，而阿里的重點則是商業層面。相對來說

，政府項目也是較穩定和可靠的，因為政府很少會賴帳吧！

總括一句，我這個舊愛，確實愈來愈可愛，永遠都令人安心；但新歡也不是差，只是有少許

任性，需要更多時間調整。所以，我不想始亂終棄，如果近期股市回落，我會兩者都適度增持。

「平起平坐」的想法仍然不變！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

