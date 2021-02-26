《鍾之日記》亞太小股災，恒指瀉千點

《鍾之日記》２月２６日，香港天氣：陰。香江魚缸：瀉。祖國股市：挫。



隔晚美國１０年期國債孳息率急漲至一年高位，投資者對市場的估值過高感到不安，美股周

四（２５日）大幅下挫，亞太區股市受累急瀉，日股創多月來單日最大跌幅，急挫１２０２點或

３﹒９９％，台股亦收跌３％，失守萬六關；香江魚缸瀉１０９３點穿二萬九，Ａ場瀉２％險守

三千五，為２月５日以來收市新低。

香江魚缸今早低開６６２點報２９４１２，即時失守三萬關，在科技股急跌拖累下，跌幅擴

大並穿二萬九，以全日最低位２８９８０收市，急瀉１０９３點或跌３﹒６４％，為去年５月以

來最大單日跌幅。恆指本周跌跌不休，累跌５﹒４３％，為去年３月以來最大單周跌幅。

主板成交３２０２﹒３９億元增加２４﹒７％。北水流走新７６億元人民幣。

一年一度的全國兩會將於下周在北京拉開序幕。雖然人大會議回歸到往常的３月５日召開，

但與往年不同，政協會議延後一天至３月４日開幕。外界猜測今年會期仍繼續縮短，並將關注本

次政府工作報告是否如上屆繼續不設ＧＤＰ目標，以及今年赤字率目標。兩會期間維穩為重，下

周中港股市表現或許有所平復。



＊科指暴瀉５﹒７％，美團高位回超三成五＊



市場預期美國通脹加劇，刺激美國１０年期債息飆升。ＡＴＭＸＪ股價今日隨外圍受壓，美

團（０３６９０）今日表現在藍籌中包尾，全日收瀉８﹒２％，報３４０元，創逾一個月新低；

該股在１８日北水恢復後，早段曾破頂高見４６０元，但股價至今已從高位回落逾３５％。小米

（０１８１０）表現同樣麻麻，插水５﹒８％，報２５﹒３元。

阿里（０９９８８）上日獲評全國脫貧攻堅先進集體，被指是與內地監管「破冰」的訊號，

惟該股昨日輕微反彈後，今吐４﹒５％；騰訊（００７００）跌４﹒２％，京東（０９６１８）

亦挫４﹒８％。

恆生科技指數今日暴跌５﹒７１％，創去年「雙１１」以來的最大跌幅。其中，ＳａａＳ股

領跌，微盟集團（０２０１３）瀉１０﹒５％，心動公司（０２４００）急跌９﹒７％，網易

（０９９９９）怒插８﹒７％。此外，半新科技股快手（０１０２４）也挫９％。

財爺周三（２４日）在預算案中宣布，計劃將股票印花稅稅率提高三成至０﹒１３％。雖然

他上電台節目時說，當日冧市跟預算案無關，但港交所（００３８８）的確連日跌跌不休。財經

事務及庫務局局長許正宇今日稱，已成立小組跨界別研究香港的金融市場定位，望提升資產及風

險管理等金融服務，惟港交所跌勢沒法挽，開市已失「啡底」，收市跌５﹒４％，報４７３﹒２

元。



＊Ａ場迎慘痛一周，中資金融股齊挫＊



亞太區股市受累急瀉，Ａ股亦不例外，滬綜指今早低開接近２％，盤中多個概念板塊冒出，

跌幅一度收窄，惟很快跌幅再擴，午後低見３５００﹒７點，險守三千五，總計全日滬指瀉

２﹒１２％，報３５０９﹒０９點，為２月５日以來收市新低。

隨著基金風格切換成定局，加上美股多次閃崩，滬綜指迎來去年２月以來最大單周跌幅，本

周累挫５﹒０６％，而拉闊到整個２月來看，滬綜指在春節復市後破頂，其後迎來多輪急跌，全

月仍小升０﹒７５％，連續５個月上升。

科技股密集的深成指表現更慘烈，本周跌足五日，今日挫２﹒１７％，全周暴跌８﹒３％；

創業板指今插２﹒２４％，全周崩跌１１﹒３％。兩市全日成交９０６９億元人民幣。

Ａ股回吐潮拖累港股中資金融股集體挫，內險股跌勢慘烈，中國太保（０２６０１）全日暴

跌１０﹒７％，中國人壽（０２６２８）瀉２﹒９％，中國平安（０２３１８）、中國平安

（０２３１８）跌２﹒４％；內銀四大行同樣顯著後移，工商銀行（０１３９８）瀉３﹒４％，

農業銀行（０１２８８）跌３﹒１％，建設銀行（００９３９）跌１﹒９％，中國銀行

（０３９８８）跌１﹒８％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

