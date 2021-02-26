【加碼調控】北京遏制惡意炒作學區房，今年供地不少於３００公頃

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》北京市住建委員公告，近期監測到有部分

投機性需求惡意炒作學區房，北京將堅決遏制、精準打擊，嚴格執行多校劃片、派位入學政策，

同時嚴肅查處違規使用信貸資金購房問題。此外，按照北京市今年的供地計劃，２０２１年北京

商品住房供地不少於３００公頃，並將提高共有產權供應比例。

北京住建委表示，加大公租房、集租房等保障性租賃住房供應力度，在土地供應計劃中單列

。在供地空間布局上也更加優化，重點供應在需求旺、軌道交通等配套設施完善的區域。同時，

不斷完善長租房政策，加快租賃立法，逐步使租購住房在享受公共服務上具有同等權利。



＊今年新開工３００個老舊小區改造項目＊



北京市住建委指出，後續還將開展商品住宅小區配建公共設施建設和移交問題專項整治，確

保依規依標配建、移交和投運。推進老舊小區改造進入新階段，今年計劃新開工３００個老舊小

區改造項目，約１１００萬平方米，穩步推進老樓加裝電梯、央產老舊小區綜合整治工作。

數據顯示，北京市持續保持年均新增８﹒５萬套左右住房，並率先創新推出限競房、共有產

權住房，總體上形成了限競房、共有產權住房、普通商品住房５：３：２的供應格局，有效滿足

了居民剛性自住需求。

截至目前，北京市場上可售住房約９﹒４萬套，其中限競房、共有產權住房分別為２﹒８萬

、１﹒４萬套，此外還有拿地未開工和開工未入市的在途商品住房１６００萬平方米左右、約

１５萬套，可為滿足住房剛需家庭提供有力保障。

