【加碼調控】上海普陀住宅地溢價３６％成交，政府約談融創聯合體

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》上海市普陀區石泉社區一幅地塊近日由融

創（０１９１８）和廈門建發股份（滬：６００１５３）聯合體以６４﹒５２億元（人民幣．下

同）成功競得，溢價率３６﹒１５％，樓面價為每平方米８﹒４３萬元。

針對該地塊高溢價成交的情況，普陀區政府已於周三（２４日）約談該地塊受讓人。在約談

中，普陀區政府重申了國家和上海市房地產調控的工作要求，表明將毫不動搖貫徹「房子是用來

住的，不是用來炒的」決心，要求受讓人充分認識到政策的嚴肅性，合理調整預期。

約談明確，受讓人必須在該項目土地出讓全年限內，嚴格落實全生命周期管理要求並接受相

關部門的監管。約談還強調，普陀區有關職能部門將嚴格監管該地塊的開竣工等事項，未按期開

工的，將嚴格按閒置土地管理要求處置；嚴格執行房價地價調控聯動機制要求，嚴格按照規定審

批項目預售方案備案和「一房一價」。

上海中原地產市場分析師盧文曦早前表示，該地塊交通便利度非常高，溢價率在３６％屬可

接受範圍，因為去年此類無自持的、市中心範圍內的宅地溢價率就是在３０％左右。目前區域內

的新盤不多，附近在售新盤均價差不多在每平方米９﹒６萬元。土地稀缺性是導致房企敢於頂住

價格壓力的重要因素之一。

