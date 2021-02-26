【中印衝突】中印外長通話，王毅籲增進互信實現邊境地區和平安寧

《經濟通通訊社２６日專訊》國務委員兼外長王毅周四（２５日）與印度外長蘇傑生通電話

。王毅表示，近期中印一線部隊在班公湖地區完成脫離接觸，現地局勢明顯緩解。雙方務必珍惜

當前來之不易的局面，共同鞏固既有成果，保持磋商勢頭，進一步緩和事態，完善邊境管控機制

，推進邊界談判進程，不斷積累增進互信，實現邊境地區和平安寧。

王毅指，去年中印邊境事態的是非曲直十分清楚，既往教訓值得深刻汲取。近期，印度對華

政策發生搖擺倒退，兩國務實合作受到影響干擾，這不符合雙方利益。過去幾十年經驗反覆表明

，突出分歧無助於問題的解決，還會侵蝕互信的基礎。

王毅又提到，要妥處邊界問題，避免雙邊關係因此陷入負面循環。邊界爭議是客觀現實，應

予足夠重視和認真對待，但邊界問題不是中印關係的全部，應置於雙邊關係適當位置。要堅持兩

大新興經濟體攜手發展的大方向，並肩前行而不是相互牽制，合作發展而不是互壘高牆。

中國外交部引述蘇傑生指，日前兩軍在班公湖地區脫離接觸是雙方認真落實兩國外長莫斯科

共識的重要成果，印方希同中方加強對話協商，盡快實現其他地區全面脫離接觸，推動兩國邊境

局勢持續降溫，維護邊境地區和平安寧。

外交部指，雙方同意建立溝通熱線，及時交換意見。（ａｃ）

