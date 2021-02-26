  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/02/2021 08:45

【中印衝突】中印外長通話，王毅籲增進互信實現邊境地區和平安寧

　　《經濟通通訊社２６日專訊》國務委員兼外長王毅周四（２５日）與印度外長蘇傑生通電話
。王毅表示，近期中印一線部隊在班公湖地區完成脫離接觸，現地局勢明顯緩解。雙方務必珍惜
當前來之不易的局面，共同鞏固既有成果，保持磋商勢頭，進一步緩和事態，完善邊境管控機制
，推進邊界談判進程，不斷積累增進互信，實現邊境地區和平安寧。
　　王毅指，去年中印邊境事態的是非曲直十分清楚，既往教訓值得深刻汲取。近期，印度對華
政策發生搖擺倒退，兩國務實合作受到影響干擾，這不符合雙方利益。過去幾十年經驗反覆表明
，突出分歧無助於問題的解決，還會侵蝕互信的基礎。
　　王毅又提到，要妥處邊界問題，避免雙邊關係因此陷入負面循環。邊界爭議是客觀現實，應
予足夠重視和認真對待，但邊界問題不是中印關係的全部，應置於雙邊關係適當位置。要堅持兩
大新興經濟體攜手發展的大方向，並肩前行而不是相互牽制，合作發展而不是互壘高牆。
　　中國外交部引述蘇傑生指，日前兩軍在班公湖地區脫離接觸是雙方認真落實兩國外長莫斯科
共識的重要成果，印方希同中方加強對話協商，盡快實現其他地區全面脫離接觸，推動兩國邊境
局勢持續降溫，維護邊境地區和平安寧。
　　外交部指，雙方同意建立溝通熱線，及時交換意見。（ａｃ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道26/02/2021
【理財專題】新冠疫苗開始打！全港副作用保險大檢閱
財經熱話25/02/2021
【新賣地表】政府下年度推15幅住宅地　首季度推兩幅涉980伙
財經熱話25/02/2021
李嘉誠重奪福布斯香港首富之位　身家大飆兩成至354億美元
中國故事25/02/2021
《神州經脈》華府供應鏈審查涉稀土　土地供應或啟改革　滬指轉升
中國故事25/02/2021
【移動大會】MWC上海展閉幕　華為摺曡屏新機現身搶鏡
財經熱話25/02/2021
內地實行土地供應改革　三大內房股升約一成冠絕藍籌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>