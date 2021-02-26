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26/02/2021 09:00

【大國博弈】中法元首通話，習近平稱切實尊重和照顧彼此核心利益

　　《經濟通通訊社２６日專訊》國家主席習近平與法國總統馬克龍通電話。習近平指，中法雙
方要深化互信，切實尊重和照顧彼此核心利益和重大關切，落實好重要合作協議，積極推動能源
、航空、農食產品等領域務實合作不斷取得新進展，打造中法合作新動力。中方支持巴黎國際金
融中心建設。
　　習近平提到馬克龍力主歐盟戰略自主。習近平指，中方相信，歐洲發展壯大有利於多極化世
界和平、穩定、發展，有利於中歐兩大力量加強合作，共同應對多種全球性挑戰。雙方要共同籌
辦好下階段中歐一係列重要政治議程。去年年底，中歐共同宣布完成中歐投資協定談判。雙方要
一起努力，推動中歐投資協定早日生效。
　　習近平指出，中法都是聯合國安理會常任理事國和負責任大國，兩國應該繼續高舉多邊主義
旗幟。中國全面落實二十國集團緩債倡議，推動各方就緩債延期達成一致，同時敦促多邊金融機
構和商業債權人共同參與。中方樂見包括法國在內的國際社會各方加大對非洲投入，願同法方保
持溝通。
　　中國外交部引述馬克龍指，積極評價法中關係發展，願同中方本著開放和合作態度，推動重
要領域合作取得更多進展，並積極促進歐中交往和合作。希望歐中雙方共同努力，推動歐中投資
協定早日生效。法方願同中方加強在國際事務中的溝通，期待同中方一道推動國際社會減緩非洲
債務、實現非洲經濟增長，繼續就應對氣候變化、公共衛生等全球性挑戰密切協作。
　　外交部指，兩國元首還就共同關心的地區熱點問題交換意見。（ａｃ）

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