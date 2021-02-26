【兩會在即】國研中心張立群：設ＧＤＰ增長目標有必要、有條件

《經濟通通訊社２６日專訊》國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究員張立群表示，今年
設置ＧＤＰ增長目標有必要，而且是有條件的。他預計，今年中國經濟增速可能在８％以上，在
此基礎上，兩會預計會考慮多方面因素，合理確定經濟增長預期目標。（ｊｔ）
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