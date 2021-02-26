【Ａ股震盪】外圍不穩滬綜指半日急跌１﹒８％，白酒股再度暴挫

《經濟通通訊社２６日專訊》美國債息持續攀升，科技股明顯承壓，美股周四（２５日）大

幅下跌，當中納指瀉逾３％，創近四個月來最大單日跌幅。美股暴跌引發亞洲多個主要股市地震

，滬深股市今早裂口低開，滬綜指低開接近２％，盤中多個概念板塊冒出，滬指跌幅有所收窄，

惟午收前跌幅再度擴大，半日跌１﹒８４％，報３５１９﹒０９點。

深成指挫１﹒９８％，創業板指插２﹒２４％。

兩市半日成交５６４０億元（人民幣．下同），較上交易日（２５日）成交減少２﹒６％。

候任美國貿易代表戴琦出席參議院聽證會呼籲中國履行第一階段中美貿易協議，市場指是迄

今表明拜登政府不會取消對華關稅的最強烈信號。她重申，中國同時是競爭對手，也是合作夥伴

，美國要與中國合作應對全球挑戰。



＊白酒震盪不止，茅台低頭市值蒸發＊



白酒板塊經歷近年來最慘烈一周，五個交易日錄四日暴瀉，多股股價今早再遇重創，龍頭貴

州茅台（滬：６００５１９）現價跌２﹒３％，報２１０１﹒１１元，目前市值剩餘２６３９４

億元，累計本周茅台市值蒸發超過４５００億元。

其他白酒股同插水，山西汾酒（滬：６００８０９）瀉７﹒２％，洋河股份

（深：００２３０４）挫４﹒２％，瀘州老窖（深：０００５６８）跌３﹒９％，水井坊

（滬：６００７７９）跌３﹒６％，五糧液（深：０００８５８）跌２﹒９％。



＊國壽暴跌近半成，四大行見穩＊



滬綜指升一日後再急挫，保險股領跌，中國人壽（滬：６０１６２８）插水４﹒８％，新華

保險（滬：６０１３３６）挫２﹒９％，中國人保（滬：６０１３１９）跌１﹒８％，太保（滬

：６０１６０１）跌０﹒９％；

銀行股同腳軟，惟四大行見穩盤作用，工商銀行（滬：６０１３９８）跌０﹒２％，中國銀

行（滬：６０１９８８）、農業銀行（滬：６０１２８８）平收，建設銀行

（滬：６０１９３９）更升０﹒５％。（ｅｙ）

