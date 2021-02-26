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26/02/2021 13:42

【Ａ股震盪】滬綜指午後續跌２﹒１％，一度險穿三千五

　　《經濟通通訊社２６日專訊》Ａ股市場午後跌幅擴大，滬綜指現挫２﹒１３％，報
３５０８﹒６３點，一度低見３５０１﹒７５點，險穿三千五；滬深３００指數瀉２﹒４２％，
深成指挫２﹒２５％，創業板指跌２﹒２４％。上海Ｂ股挫１﹒６％，深圳Ｂ股跌０﹒８２％。
（ｅｙ）

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